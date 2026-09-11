> Ford Autobiz despliega toda su potencia en la Expo Rural de Pergamino

Pergamino

La firma está presente en la muestra con camionetas, utilitarios y la imponente Raptor, además de propuestas de financiación, leasing y planes de ahorro. El equipo comercial asesora a cada visitante para encontrar la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades.

Ford Autobiz dice presente en la Expo Rural de Pergamino con un stand especialmente pensado para acercar al público la amplia gama de vehículos de la marca y, especialmente, las alternativas destinadas al sector productivo.

“Estamos representando a la marca y en nuestro stand van a encontrar toda la línea de camionetas, utilitarios con furgones y también una Raptor, que es uno de los vehículos emblemáticos de Ford”, explicó Cristian Abraham, asesor comercial de Ford Autobiz.

Entre las principales protagonistas aparece la Ranger, una de las camionetas de referencia para el trabajo rural, que incorpora además la versión de cabina simple, ampliando las alternativas disponibles para distintos usos.

Opciones para productores y empresas La propuesta comercial se completa con Ford Pro, la línea orientada especialmente a empresas y clientes que necesitan adquirir tres o más unidades.

Pero las alternativas no terminan allí. Durante la Expo, los asesores de Ford Autobiz brindan información sobre diferentes modalidades de financiación, incluyendo créditos con tasa cero en determinados productos y condiciones, leasing y planes de ahorro.

El leasing aparece como otra posibilidad para quienes buscan acceder a un vehículo bajo una modalidad de alquiler con opción a compra, mientras que los planes de ahorro permiten proyectar la adquisición a largo plazo.

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Un asesoramiento a medida Uno de los objetivos de la presencia de Ford Autobiz en la muestra es que los visitantes no solo puedan conocer los vehículos, sino también analizar cuál es la alternativa que mejor se adapta a su actividad.

“Estamos para ayudar al cliente, para ver qué está necesitando y cuáles son sus necesidades y, a partir de ahí, brindarle la mejor opción”, señaló Abraham.

Además, la concesionaria contempla la posibilidad de tomar vehículos usados tanto en operaciones de venta convencional como dentro de determinadas alternativas de financiación.