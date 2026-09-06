En un vuelo sanitario trasladaron a una mujer de 40 años a un centro de alta complejidad

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Pergamino

En la mañana de este domingo una aeronave sanitaria de la Provincia aterrizó en el Aeródromo de Pergamino para realizar el traslado urgente de una paciente de 40 años.

Este domingo, una aeronave sanitaria de la provincia de Buenos Aires aterrizó en el Aeródromo de Pergamino para trasladar de urgencia a una mujer de unos 40 años que se encontraba internada en el Hospital San José y presentaba una afección de alta complejidad que requería atención especializada.

El procedimiento se concretó alrededor de las 11:00, cuando un avión Cessna Caravan 206 perteneciente al Gobierno de la provincia de Buenos Aires arribó a la pista del Aeródromo de Pergamino para realizar el operativo sanitario.

De acuerdo con la información conocida, la paciente se encontraba internada en el Hospital San José y su cuadro clínico requería un nivel de atención médica que no podía ser resuelto localmente. Por ese motivo se dispuso su derivación urgente hacia un centro de salud provincial especializado en la atención de pacientes con cuadros críticos y patologías de alta complejidad.

Una paciente de 40 años fue trasladada en vuelo sanitario a un centro de salud de alta complejidad provincial. LA OPINION Traslado sanitario urgente La aeronave permaneció en el predio aeroportuario durante el tiempo necesario para concretar el operativo. Personal sanitario y del establecimiento asistencial intervino en la preparación de la paciente para su traslado, bajo las condiciones requeridas para garantizar la continuidad de la atención durante el viaje.

La utilización de una aeronave sanitaria permite reducir considerablemente los tiempos de traslado cuando la situación clínica de una persona requiere atención en un establecimiento especializado ubicado fuera de Pergamino.

En este caso, la información disponible indica que se trató de una mujer de aproximadamente 40 años, aunque no trascendieron públicamente mayores detalles sobre su identidad ni sobre la afección que motivó la derivación. Por tratarse de información vinculada con la salud de una paciente, tampoco resulta conveniente difundir datos clínicos que no hayan sido confirmados oficialmente.

Una paciente de 40 años fue trasladada en vuelo sanitario a un centro de salud de alta complejidad provincial. LA OPINION Aeródromo de Pergamino operativo El arribo del Cessna Caravan 206 pudo observarse durante la mañana de este domingo en la pista del Aeródromo de Pergamino, que fue utilizado como punto de partida para el traslado sanitario.

Este tipo de operativos requiere coordinación entre el establecimiento de salud de origen, los equipos médicos responsables de la derivación, el personal encargado del traslado y el centro asistencial que recibe al paciente. La intervención de una aeronave sanitaria permite que personas que necesitan cuidados específicos puedan acceder en menor tiempo a servicios de mayor complejidad.

Hasta el momento no se informó oficialmente el centro de salud de destino ni se difundieron precisiones adicionales sobre la evolución de la paciente. La derivación se realizó, según trascendió, debido a la necesidad de recibir atención especializada por la complejidad de su cuadro.