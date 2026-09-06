> Rafael Restaino presenta su nuevo libro sobre Federico García Lorca en el Río de la Plata

Cultura

El escritor pergaminense presentará el sábado 12 de septiembre, en la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez, su nuevo trabajo, distinguido en un concurso de la Academia de Letras de Granada. El libro reconstruye los seis meses que Federico García Lorca pasó en Buenos Aires, La Plata y Montevideo.

El próximo sábado 12, a las 20:00, en la sala de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez se llevará a cabo la presentación de Federico García Lorca en el Río de la Plata, el nuevo libro del escritor pergaminense Rafael Restaino, una obra que recupera y reconstruye la estadía del poeta granadino en estas tierras.

El trabajo se concentra en los seis meses que García Lorca permaneció en el Río de la Plata, entre Buenos Aires, La Plata y Montevideo. A lo largo de sus diez capítulos, Restaino realiza un recorrido por las distintas actividades desarrolladas por el poeta durante ese período, incluyendo sus conferencias, poemas, dibujos y los estrenos de algunas de sus obras teatrales.

La investigación busca recuperar no solamente la dimensión artística de aquella visita, sino también la huella que el paso de Lorca dejó en el ambiente cultural rioplatense. El libro permite acercarse a un momento particularmente significativo de la trayectoria del escritor español y conocer distintas facetas de su producción y de su relación con los espacios culturales de la región.

El nuevo trabajo de Restaino fue distinguido con un premio en el concurso organizado por la Academia de Letras de Granada, reconocimiento que se suma a una trayectoria dedicada a la investigación y la difusión de la literatura y la cultura.

El libro cuenta con un prólogo del poeta platense Guillermo Pilía, mientras que la diagramación estuvo a cargo del diseñador gráfico Gustavo Baronio.

La presentación estará a cargo de la Lic. Susana Umeres y contará además con una intervención artística del Ballet La Bayadera, dirigido por la profesora Nacional de Danzas María Elena Oviedo, que acompañará la velada con una propuesta vinculada a la tradición y la obra del poeta español.

La actividad cuenta con el auspicio de la Comisión de la Biblioteca Dr. Joaquín Menéndez y tendrá entrada libre y gratuita.

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La vigencia de García Lorca La presentación del libro también constituye una oportunidad para recordar la figura de Federico García Lorca, poeta y dramaturgo español cuya obra trascendió generaciones y fronteras. Lorca fue asesinado en la madrugada del 18 de agosto de 1936, en el camino entre Víznar y Alfacar, en Granada, durante los primeros meses de la Guerra Civil Española.

A casi nueve décadas de aquel crimen, sus restos continúan sin ser identificados y la búsqueda de su paradero forma parte de una historia marcada por numerosas hipótesis y versiones. Su asesinato, como tantos otros crímenes cometidos durante aquel período, nunca pudo ser explicado de manera definitiva.

Entre las interpretaciones sobre las causas de su persecución y asesinato aparece su condición de figura representativa de los valores de la libertad, la modernidad y el progreso, precisamente aquellos principios que el levantamiento militar buscaba erradicar.

La obra de Lorca, sin embargo, sobrevivió a la violencia y continúa vigente. Sus poemas, obras teatrales y dibujos siguen dialogando con nuevas generaciones, mientras investigaciones como la de Restaino permiten recuperar episodios de su vida y de su recorrido artístico que contribuyen a comprender mejor la dimensión de uno de los grandes nombres de la literatura española del siglo XX.