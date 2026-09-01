El Club Sirio Libanés propone un recorrido por el cine y la cultura árabe

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Cultura

En el marco de su camino hacia el centenario, la institución organiza durante septiembre un ciclo de cine árabe con cuatro películas que abordan, desde la comedia y el drama, distintas historias, conflictos y aspectos de la cultura de la región.

El Club Sirio Libanés de Pergamino continúa transitando el camino hacia sus 100 años de vida y, como parte de las actividades previstas para celebrar su historia y fortalecer el vínculo con la comunidad, organiza durante septiembre el Ciclo de Cine Arabe, bajo el lema “un recorrido por la cultura de nuestras raíces”.

La propuesta invita a acercarse a diferentes producciones cinematográficas de la región a través de historias que combinan humor, drama y situaciones de la vida cotidiana, al mismo tiempo que permiten conocer aspectos de la identidad, las tradiciones y las problemáticas sociales y culturales del mundo árabe.

Las proyecciones se realizarán todos los viernes de septiembre a las 19:00, en la sala auditorio de la Biblioteca Municipal “Dr. Joaquín Menéndez”, ubicada en avenida Colón 635. La entrada será libre y gratuita, por lo que la iniciativa constituye también una oportunidad para que el público pergaminense pueda descubrir y disfrutar de una cinematografía poco habitual en las salas comerciales.

La selección y presentación de las películas estará a cargo del licenciado Ariel Ortíz Avilés, quien acompañará cada encuentro aportando elementos para contextualizar las obras y enriquecer la experiencia de los espectadores.

La programación El ciclo comenzará el viernes 4 con Mahlbas —“Solitario”—, una comedia dramática de 93 minutos dirigida por Sophie Boutros.

El viernes 11 será el turno de La visita de la banda, comedia de 87 minutos.

La programación continuará el viernes 18 con W hall’ la wayn —“¿A dónde vamos?”—, comedia dramática de 110 minutos.

Finalmente, el viernes 25 se proyectará Thank You for Banking With Us —“Gracias por confiar en nuestro banco”—, una comedia de 97 minutos.

Una historia atravesada por la identidad La primera película del ciclo, Mahlbas, presenta una historia en la que los vínculos familiares, la memoria y las heridas de la guerra se entrelazan con una situación cotidiana.

Theresa, una madre libanesa que mantiene conversaciones con el retrato de su hermano, fallecido durante la guerra entre Líbano y Siria de 2011, descubre que su hija Ghada se ha comprometido con Samer, un joven cuya familia es de origen sirio.

Maurice, esposo de Theresa y alcalde del pueblo, no le ha revelado a su mujer la procedencia de la familia de su futuro yerno. Sin embargo, Theresa descubre la verdad cuando escucha el acento de sus futuros consuegros.

A partir de esta situación, la película construye una comedia dramática que aborda las tensiones que pueden persistir entre comunidades atravesadas por conflictos históricos, pero también los vínculos familiares y afectivos capaces de poner en cuestión prejuicios y diferencias.