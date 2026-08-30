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Siembra vuelve al Hogar de la Francesa para celebrar la creatividad y el encuentro

El sábado 5 de septiembre, el Hogar de la Francesa abrirá sus puertas para la tercera edición de Siembra, un encuentro que reunirá emprendimientos, artesanías, propuestas sustentables, bienestar y gastronomía en una jornada con entrada libre y gratuita.

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30 de agosto de 2026 a las 05:30 p. m.
Siembra vuelve al Hogar de la Francesa para celebrar la creatividad y el encuentro
Una tarde de encuentro, creatividad y producción artesanal, con propuestas sustentables, bienestar y gastronomía.

El sábado 5 de septiembre, entre las 14:00 y las 19:00, el Hogar de la Francesa, ubicado en avenida Alsina 748, volverá a abrir sus puertas para recibir la tercera edición de Siembra, encuentro de creadores. La propuesta invita a recorrer un espacio donde la creatividad, los oficios, el diseño y el consumo consciente se combinan con la idea de generar comunidad.

Con entrada libre y gratuita, la jornada reunirá a emprendedores, artesanos y creadores que presentarán productos y proyectos vinculados con la producción artesanal, el diseño, la alimentación saludable y el bienestar. Joyería, tejidos, infusiones de hierbas, cianotipia, bolsas de tela, plantines, mosaiquismo, suculentas y cerámica serán algunas de las propuestas que podrán descubrir los visitantes.

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Los proyectos participantes

Entre los expositores y proyectos participantes se encuentran @santa.paciencia.telar, @vehueltallerdeceramica, @killa.natural, @tallerdeljacaranda, @laovejanegra.tejidos, @nomadegoods, @clara_infinito8, @cari.scotti y @marcelalapolla, que acercarán al público diferentes trabajos, productos y saberes.

La mirada puesta en un modo de vida más consciente también tendrá su espacio. Habrá ropa reciclada, propuestas de trueque y comida saludable a través de @modacircular_francesa, junto con la participación de @elhogardelafrancesa.

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El bienestar y el autodescubrimiento serán otros de los ejes de la jornada, con una propuesta de arte del tarot como herramienta terapéutica y filosófica y peluquería holística, a cargo de @peluqueria_carogonzalez. También habrá un espacio destinado a quienes quieran llevarse un recuerdo fotográfico, de la mano de @morpho_visualstudy.

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La iniciativa nació con el objetivo de generar un punto de encuentro para que creadores locales y regionales puedan compartir sus trabajos, experiencias y conocimientos con el público. A lo largo de la tarde, los asistentes podrán recorrer los distintos stands, conocer productos elaborados artesanalmente y acercarse a propuestas inspiradas en la sustentabilidad, el rescate de oficios tradicionales y el consumo responsable.

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La propuesta se completará con un clásico del Hogar de la Francesa: las “pâtisseries” francesas caseras, que ofrecerán distintas opciones para merendar, incluyendo alternativas sin gluten.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse al 2477 210855.

El Hogar de la Francesa
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