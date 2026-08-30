Pergamino se prepara para vivir una nueva fiesta de los libros

Cultura

El 5 y 6 de septiembre, en el Centro Cultural Bellas Artes se desarrollará la cuarta edición de la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.), una propuesta que reunirá literatura, educación y cultura con la participación de instituciones locales y nuevas entidades que se suman.

La literatura volverá a ocupar un lugar central en la agenda cultural de Pergamino con una nueva edición de la Feria del Libro Pergamino (Fe.Li.Pe.), que se desarrollará los días 5 y 6 de septiembre en el Centro Cultural Bellas Artes, ubicado en avenida Alsina y Moreno.

El encuentro se propone como un espacio de intercambio y promoción de la lectura, donde escritores, lectores, docentes, estudiantes, instituciones y público en general podrán encontrarse alrededor de los libros y de las distintas expresiones vinculadas con el universo literario.

La organización está a cargo de Milena Pergamino, la Biblioteca Municipal Dr. Joaquín Menéndez, la Subsecretaría de Cultura del Municipio, el Centro de Capacitación, Información e Investigación Educativa (CIIE) Pergamino y la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA).

En esta edición, además, la feria incorpora estratégicamente a la Fundación OSDE y al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) Nº 122, dos instituciones que se suman a la iniciativa para fortalecer la propuesta y ampliar su impacto en la comunidad.

Durante dos jornadas, el Centro Cultural Bellas Artes se convertirá así en un espacio dedicado a celebrar los libros y el encuentro entre autores y lectores, fortaleciendo una propuesta que apuesta a acercar la literatura a públicos diversos y a generar nuevas experiencias en torno a la cultura.

Dos jornadas con múltiples actividades Desde la organización María José Di Pascuale, adelantó a LA OPINION que la cuarta edición contará con diálogos con figuras de proyección internacional, como es el caso de Selva Almada, referente indiscutida de la literatura hispanoamericana; Eugenia Zicavo y Pablo Katchadjian en Medio real; Gaby Espósito y Virginia Higa en una charla sobre la amistad y el proceso creativo impulsada por la Biblioteca Menéndez; y el encuentro entre Alberto Giordano y Julieta Yelin (La vida por escrito) sobre el ensayo y los diarios íntimos.

La feria también renueva su apuesta por los talleres como espacios de encuentro y experimentación para brindar nuevas herramientas a quienes leen y escriben. Como gran novedad de esta edición, la grilla suma por primera vez una propuesta orientada específicamente a los periodistas y comunicadores de la ciudad: el taller intensivo La crónica como territorio, dictado por Gabriela Saidón, enfocado en herramientas de investigación, géneros narrativos e inteligencia artificial.

La oferta formativa se completa con experiencias diversas que van desde el oficio artesanal de fabricación de papel con Amorina Pérez (De la planta al papel), hasta laboratorios de escritura, imagen y vínculos a cargo de María Insúa (Fotos y escritura), Gabriela Mayer y Rocío Cortina (Escribir (no) es un oficio solitario) y Raquel Faraoni Marro (cartas de amor contemporáneas). A su vez, los espacios de lectura ofrecerán abordajes sensoriales y comunitarios de la mano de Laura Moreno (Los colores del té), Fabricio Soldevila (Borges clásico) y el Club de Lectores de la Biblioteca Menéndez (Lectores Anónimos).

Memoria, derechos humanos y pensamiento crítico La Fe.Li.Pe. consolida su rol como espacio de reflexión colectiva sobre los debates urgentes de nuestra historia y nuestro presente. En articulación con instituciones educativas y referentes nacionales, este eje incluye la presentación de la colección Pedagogía de la Memoria junto a Violeta Rosemberg (coordinado por el CIIE Pergamino); un conversatorio sobre antirracismo e identidad afrolatinoamericana con Federico Pita y Federico Riveiro; y la propuesta Malvinas: escritura, poesía y la patria hacia el mar, donde la Lic. Natalia Di Virgilio abordará la memoria, la geopolítica y el rol fundamental de las mujeres en la causa Malvinas.

Propuesta teatral Esta propuesta tendrá un lugar destacado con la puesta de Potestad, la icónica obra de Eduardo Pavlovsky sobre la memoria y los mecanismos del horror, interpretada por Marcelo Pascale y Julia Monti, bajo la dirección de Mariale Barile. Asimismo, las juventudes tendrán un espacio central de debate digital y literario con el taller Las máscaras del asombroso Hollownest digital, coordinado por el ISFDyT N° 122 (Juliana Camarzana), para explorar la identidad contemporánea a través de grandes autores de la literatura universal.

Territorios narrativos, músicas del lenguaje y jardines literarios El sello independiente Milena Pergamino ocupará un rol protagónico en la discusión sobre la potencia de narrar desde los márgenes con el conversatorio Ficciones que queman el margen, donde Anahí Flores, Agustina Sétula y Sebastián Pandolfelli (bajo la coordinación de Fernando Vilches) debatirán sobre la creación literaria, la edición independiente y la construcción de comunidad fuera de los ejes centrales.

A su vez, este bloque propone explorar las resonancias entre diversas formas artísticas: la música y la poesía popular se entrelazan en Experiencia Discépolo: La Fe en tiempos infames, un recorrido performático a cargo de Karina Hourcade ("La Morocha"); mientras que Pablo Vidal y Amorina Pérez encabezarán Herbario literario, proponiendo una lectura de la biblioteca como un jardín vivo a través de las plantas y metáforas botánicas en las obras de Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges.

Infancias, crianza y formación de lectores La formación de lectores constituye uno de los ejes más sensibles y estratégicos para la gestión de la Fe.Li.Pe.

La grilla combina experiencias lúdicas y creativas para los más chicos, como el taller de títeres y relatos Cuentos y canciones que arrullan: "Uno de lobos" (Florencia Cozzo y Daiana Corizzo) y el taller de fabricación artesanal Crankiebox y teatrín de sombras (Andrea Roldán). En paralelo, se ofrecerá un sólido bloque de reflexión sobre la crianza, la mediación de lectura y las poéticas del cuidado, que incluye las charlas Hablemos de inclusión a través de los cuentos (Trinidad Rusconi), Nos hacemos lectores porque alguien nos lee (Mariana Testa), el abordaje del libro-álbum Silencios estridentes (Mariela Valloud - CIIE Pergamino), la propuesta De los cuentos al laboratorio (Flor Servera y Gaby Cárcamo) y el taller de lectura y collage Abecedario Materno (Karina Marelli y Paloma Formoso).

Orientación vocacional, salud mental y juventudes Pensada especialmente como una herramienta de acompañamiento para los estudiantes del último año del nivel secundario, sus familias y profesionales de la educación, esta propuesta aborda las encrucijadas, dudas y desafíos emocionales de la etapa de elección de futuro.

En articulación con Orientar Pergamino y la Asociación de Psicopedagogos de Pergamino, se presentará el libro Elegir con/sin angustia, abriendo un espacio de debate coordinado por sus autores, el Mg. Sergio Rascovan y el Esp. Lic. Sergio Enrique. La actividad busca revisar las exigencias contemporáneas, la libertad de decisión y la salud mental en la transición hacia la vida adulta y profesional.

Instalación Permanente: Homenaje a Jorge Luis Borges Durante las dos jornadas de la feria, el público podrá recorrer la instalación inmersiva Los senderos que se bifurcan, un dispositivo artístico coordinado por Natalia Tealdi y Pablo Vidal en la Sala Arturo Illia. Concebida como un laberinto colectivo que articula ilustraciones, citas, preguntas y mundos imaginarios, esta propuesta rinde homenaje a uno de los símbolos más universales de la literatura a 40 años de su fallecimiento, ofreciendo a los visitantes un espacio permanente de experimentación y recorrido durante todo el fin de semana.