Música, encuentro y comunidad: nueva edición del Encuentro de Agrupaciones Instrumentales

Cultura

La propuesta, organizada por la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy”, reunirá durante cuatro jornadas a agrupaciones de Pergamino y distintas localidades de la región. Las presentaciones se realizarán en el Teatro Municipal Unión Ferroviaria, con entrada a colaboración.

26 de agosto de 2026 a las 11:16 a. m.

26 de agosto de 2026 a las 11:16 a. m.

La Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy” llevará adelante una nueva edición del Encuentro de Agrupaciones Instrumentales, una propuesta que año tras año busca generar un espacio de intercambio, encuentro y difusión de la actividad musical que desarrollan niños, adolescentes y jóvenes de Pergamino y la región.

La iniciativa se desarrollará durante dos fines de semana consecutivos: el sábado 29 y domingo 30 de agosto, y el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, con cuatro jornadas dedicadas íntegramente a la música y a la participación de distintas agrupaciones instrumentales.

Las presentaciones tendrán como escenario el Teatro Municipal Unión Ferroviaria, donde el público podrá disfrutar de las diferentes propuestas y, al mismo tiempo, acompañar el trabajo que realizan las instituciones y espacios de formación musical.

El encuentro representa además una oportunidad para fortalecer los vínculos entre las agrupaciones participantes, compartir experiencias y poner en valor el aprendizaje colectivo que se genera a través de la práctica musical. En este sentido, la propuesta no solo apunta a ofrecer conciertos, sino también a promover la participación y el crecimiento artístico de las nuevas generaciones.

La entrada será a colaboración, invitando a quienes concurran a realizar un aporte para acompañar la organización y continuidad de esta iniciativa. También estará disponible la posibilidad de colaborar mediante transferencia bancaria a través del alias orquestapergamino.

El programa completo El programa completo de lo que será la XII edición del Encuentro de Agrupaciones Instrumentales es el siguiente:

-Sábado 29 a las 20:30: Orquesta “Retocando La Vida” (Dirección de la Tercera Edad), dirigida por Cecilia Manzoni y Roberto Lanzillotta, y Orquesta Municipal “Entre Soles y Bemoles”, de la localidad de San Andrés de Giles, dirigida por David Morellique.

-Domingo 30 a las 19:30: VibraSuzuki, dirigido por Analía Carchenilla; Tamboreras “Mujeres que suenan” y Tamboreros de la ciudad de Arrecifes; y hará su primera participación en este encuentro “Los San Pedro”, ensamble de folclore que es parte del Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz”, a cargo de Cristian Capurelli.

-Sábado 5 septiembre a las 20:30: Tres agrupaciones que son parte de Conservatorio Provincial de Música “Juan Carlos Paz”: Ensamble de guitarras “Los Taitas” y la Orquesta Típica “El Desbande”, ambas a cargo de Carlos de La Iglesia, y ensamble de Música Latinoamericana, dirigido por Víctor Rotela.

-Domingo 6 de septiembre a las 19:30: Ensamble “Clave de Dos”, que dirige Aldana López; y como cierre estará la Banda Municipal, dirigida por Ignacio Katz.

Como protagonista y organizadora de las cuatro noches tocará la Orquesta Infanto Juvenil Municipal “Barrio Kennedy”.