De Pergamino a Buenos Aires: Nicolás Raimundo, el chef que cocina una historia con sello internacional

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Pergamino

Formado en reconocidas cocinas de Argentina y del mundo, el chef pergaminense fue parte de la apertura de Casa Veltri y estuvo al frente de su cocina cuando el restaurante ingresó a la selección 2026 de la Guía Michelin. Ahora conduce la propuesta gastronómica de Casa República.

Hay recorridos profesionales que se construyen a fuerza de kilómetros, aprendizajes y horas entre fuegos, ollas y equipos de trabajo. El de Nicolás Raimundo tiene, además, un punto de partida que para Pergamino resulta motivo de orgullo: esta ciudad.

Desde aquí comenzó una carrera que llevó al chef pergaminense a transitar algunas de las cocinas más reconocidas de Argentina y del exterior. España, Suecia, Marruecos y Uruguay aparecen en ese mapa profesional que hoy desemboca nuevamente en Buenos Aires, donde Raimundo asumió un nuevo desafío: estar al frente de la cocina de Casa República.

El presente lo encuentra en un momento especialmente significativo. Su nombre quedó asociado a Casa Veltri, restaurante porteño que fue incorporado a la selección 2026 de la prestigiosa Guía Michelin. La distinción corresponde al establecimiento y no constituye un premio individual para Raimundo, pero representa un reconocimiento de enorme relevancia para un profesional que tuvo a su cargo la gestión cotidiana de esa cocina.

Una carrera que se cocinó a fuego lento Antes de llegar a las grandes cocinas, hubo formación y mucho trabajo. Nicolás estudió en The Bue Trainers, una de las primeras escuelas gastronómicas del país, y desde allí comenzó un recorrido que lo llevó por restaurantes de gran reconocimiento.

Casa Cruz, Aramburu —hoy distinguido con dos estrellas Michelin—, Carmen Pastas, Casa Veltri y el Llao Llao de Bariloche fueron algunas de las estaciones argentinas de ese camino.

Pero el horizonte profesional de Raimundo no quedó limitado al país. En Punta del Este trabajó en La Bourgogne y luego cruzó el océano para continuar aprendiendo y asumiendo responsabilidades.

Del Mediterráneo a Escandinavia y Marruecos España fue uno de los escenarios centrales de esa etapa. Allí participó de la apertura y el gerenciamiento de Resto René, en Villajoyosa, y pasó por reconocidas cocinas de Alicante y Calpe, entre ellas Nou Manolín y Orobianco. Este último restaurante también cuenta con una estrella Michelin.

Más tarde llegaron Suecia y Marruecos. En Malmö se desempeñó como head chef de Gaucho Pampa, mientras que en el hotel Banyan Tree, en Marruecos, ocupó el puesto de sous chef del restaurante Nur.

Cada destino aportó algo más que nuevas recetas. Raimundo incorporó herramientas para organizar cocinas, conducir equipos, participar de aperturas y entender la gastronomía como una actividad que combina creatividad, precisión y gestión.

Ese aprendizaje es hoy parte fundamental de su perfil profesional.

Casa República, un nuevo espacio gastronómico y cultural. LISANDRO RAIMUNDO Una nueva casa para contar la Argentina Ahora el escenario es otro y tiene una historia propia. Sobre la calle Florida, en pleno corazón de Buenos Aires, Casa República abrió sus puertas en el histórico Palacio Peña, un edificio de comienzos del siglo XX de estilo academicista francés, vinculado durante décadas con la Sociedad Rural Argentina.

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El inmueble recuperó su esplendor y comenzó una nueva etapa como espacio gastronómico y cultural. La propuesta busca integrar arquitectura, patrimonio, cultura y cocina, con una mirada contemporánea sobre la identidad argentina. Y allí está Raimundo. Junto al chef Sebastián Raggiante y con la curaduría conceptual gastronómica de Martiniano Molina, el pergaminense participa de uno de los proyectos gastronómicos más ambiciosos de la actualidad porteña.

La cocina tiene una consigna clara: contar la Argentina a través de sus sabores y productos.

Un país servido en la mesa La carta recorre distintas geografías argentinas. Empanadas tucumanas, humita, pastel de papa y revuelto gramajo conviven con carnes y productos provenientes de diferentes provincias.

También aparecen ingredientes que funcionan como pequeños mapas gastronómicos: anchoas de Mar del Plata, mandioca del Litoral y membrillos cuyanos, entre otros.

La intención es que cada plato permita reconocer una parte del territorio. “Que todas las provincias, de alguna manera, estén representadas en la carta” es la idea que Raimundo resumió al referirse al proyecto.

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No se trata simplemente de recuperar recetas conocidas, sino de reinterpretarlas desde una cocina actual, con productos argentinos como protagonistas.

El nombre de Pergamino entre grandes cocinas La historia de Nicolás Raimundo tiene algo más que una sucesión de restaurantes, ciudades y cargos. Tiene el valor de mostrar hasta dónde puede llegar una vocación cuando se combina con formación, perseverancia y ganas de aprender.

Desde Pergamino hasta las cocinas de España, Suecia y Marruecos, y desde allí nuevamente a Buenos Aires, su carrera sumó experiencias que hoy confluyen en dos momentos especialmente importantes: el reconocimiento de Casa Veltri en la selección 2026 de Michelin y su desembarco en Casa República.

El chef que comenzó su camino en esta ciudad hoy trabaja en uno de los rincones más emblemáticos de Buenos Aires y tiene entre sus manos una tarea tan exigente como apasionante: ayudar a contar qué es la Argentina a través de lo que llega a una mesa.