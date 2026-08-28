La Pequeña Familia abrió sus consultorios en Pergamino con una propuesta integral de salud

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Pergamino

La institución inauguró este viernes su nuevo espacio en Mitre 889, que comenzará a funcionar el martes 1º de septiembre con siete consultorios médicos y una oficina de LPF Planes de Salud. La propuesta combina especialistas de Junín y profesionales pergaminenses.

Pergamino sumó desde este viernes un nuevo espacio destinado a la atención de la salud. La Pequeña Familia inauguró formalmente sus consultorios externos en calle Mitre 889, en un edificio que fue completamente reformado para recibir a pacientes de la ciudad y de la región.

La elección del lugar tiene además un componente afectivo. Durante muchos años, el inmueble funcionó como consultorio de la recordada pediatra Inés Larramendi. Ahora, renovado y adaptado a las necesidades de la medicina actual, vuelve a tener como destino el cuidado de la salud.

El nuevo espacio cuenta con siete consultorios y concentra también la oficina de LPF Planes de Salud, que hasta ahora funcionaba en calle Florida. De esta manera, la institución reúne en un mismo punto la atención médica y los trámites vinculados con sus planes de salud, buscando facilitar el acceso y brindar mayor comodidad a pacientes y afiliados.

“Hoy no solo inauguramos este edificio. Hoy le devolvemos la vida a esta casa que durante muchos años fue el consultorio de la querida pediatra Inés Larramendi y que ahora renace renovada para volver a ser un centro de salud”, se destacó durante la apertura.

Un proyecto que comenzó con una idea y se convirtió en realidad El acto inaugural reunió a autoridades del Grupo La Pequeña Familia, funcionarios del Municipio de Pergamino, el senador provincial Pablo Petrecca, representantes de obras sociales sindicales, profesionales médicos de Junín y Pergamino y trabajadores administrativos que integrarán el nuevo staff.

Detrás de la apertura hay meses de trabajo, reuniones y planificación. Durante la ceremonia se puso especialmente en valor el impulso de los doctores Héctor Montenegro, director Médico Adjunto, y Marcelo Iurescia, gerente de Prestaciones de LPF Planes de Salud, señalados como los principales motores de la llegada de la institución a Pergamino.

El doctor Norberto Petraglia, director Médico y presidente del Grupo La Pequeña Familia, fue uno de los encargados de expresar el significado de este nuevo paso.

“Es para nosotros, Grupo La Pequeña Familia, un honor y un desafío poder acercarnos a sumar a la medicina de Pergamino desde nuestra manera de entender la atención médica”, afirmó.

La apertura representa además un hito para la institución, ya que se trata de la primera experiencia asistencial que desarrolla fuera de Junín. La trayectoria de La Pequeña Familia se inició hace 32 años, con el propósito de transformar el modelo de atención médica en Junín y la región, poniendo el foco en el paciente y su familia.

Norberto Petraglia, director Médico y presidente del Grupo La Pequeña Familia. LA OPINION Una mirada sobre la medicina centrada en las personas Petraglia explicó que la filosofía que dio origen a la institución se mantiene vigente y será trasladada al nuevo espacio de Pergamino.

“Hace 32 años inauguramos Clínica La Pequeña Familia con el objetivo de tratar de cambiar el paradigma de la atención médica de Junín y de la región, con atención en equipos médicos interdisciplinarios y medicina basada en el paciente y su familia”, señaló.

Según explicó, esa forma de trabajar permitió que personas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y del sur de Santa Fe encontraran en la institución un lugar de referencia para la resolución de problemas médicos complejos.

“Nuestro desafío es no defraudarlos y mantener siempre la misma calidad. Nuestras herramientas son siempre las mismas: hacer medicina en equipos médicos interdisciplinarios, priorizar la calidad y la seguridad del paciente y apostar siempre a la resolución de problemas médicos cada vez más complejos”, sostuvo.

Con esa misma premisa, la institución busca ahora integrarse al sistema sanitario local y complementar la oferta existente. “En Pergamino nosotros venimos a sumar y estamos seguros de que podemos agregarle a la medicina de la ciudad nuestra visión de la atención médica, y que sea algo importante que sume a la salud de todos los pergaminenses”, expresó Petraglia.

Desde el martes Aunque la inauguración formal se concretó este viernes, los consultorios comenzarán a atender al público el próximo martes 1º de septiembre.

La primera etapa contempla Clínica Médica y Pediatría, con disponibilidad de lunes a viernes de 8:00 a 20:00. La propuesta tendrá una modalidad de “consultorio abierto”: los pacientes deberán solicitar turno, pero el objetivo es generar posibilidades de resolución en el día cuando la situación clínica lo permita.

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“Deseamos procurar tener opciones de resolución en el día, resolviendo la mayor cantidad de patologías en el menor tiempo posible, abordando los cuadros clínicos que presentan los pacientes para llegar a un diagnóstico y tratamiento”, explicó el doctor Héctor Montenegro, Director Médico Adjunto.

La propuesta busca, de esta manera, facilitar el acceso a la consulta médica y evitar que determinados cuadros clínicos requieran demoras innecesarias para su evaluación.

El corte de cintas en las puertas de la institución contó con la presencia del intendente Javier Martínez y el senador Pablo Petrecca. LA OPINION Más especialidades A Clínica Médica y Pediatría se suman otras especialidades, que funcionarán con días y horarios determinados durante la semana. La oferta inicial contempla Obstetricia, Ginecología, Cirugía, Urología, Gastroenterología y Cardiología.

La intención de La Pequeña Familia es ampliar progresivamente la cantidad de especialidades y prestaciones de acuerdo con las necesidades que plantee la comunidad.

“Los especialistas, en su mayoría, son del staff de nuestra Clínica y viajarán desde Junín para garantizar la misma calidad y continuidad en la atención que nos caracteriza”, explicó Montenegro.

Al mismo tiempo, el proyecto incorpora a profesionales de Pergamino, generando una articulación entre la experiencia de los especialistas de la institución y el conocimiento que los médicos locales tienen de la comunidad.

En ese sentido, uno de los rasgos distintivos de la nueva propuesta será precisamente la convivencia entre ambas experiencias: profesionales de Junín que forman parte del equipo de La Pequeña Familia y médicos pergaminenses que se incorporan al proyecto.

Salud y planes en un mismo lugar Otro de los aspectos destacados es la integración de la atención médica con LPF Planes de Salud. La oficina comercial que funcionaba en calle Florida se trasladará al nuevo edificio de Mitre 889, permitiendo que los afiliados puedan realizar consultas y trámites en el mismo lugar donde reciben atención médica.

La decisión apunta a centralizar servicios y simplificar la experiencia de los pacientes y afiliados, sumando una dimensión comercial a la propuesta asistencial.

Así, el nuevo espacio se presenta como una extensión de la identidad que La Pequeña Familia construyó durante más de tres décadas: atención médica, profesionales especializados, trabajo interdisciplinario y una mirada puesta en el paciente y su familia.

El tradicional corte de cintas Luego de las palabras de bienvenida y del discurso de las autoridades, el padre Carlos Miri realizó la bendición de las instalaciones. Posteriormente se concretó el tradicional corte de cintas, que dejó formalmente inaugurado el edificio.

Los invitados recorrieron los siete consultorios y los distintos sectores del establecimiento y compartieron un brunch.

Con esta apertura, La Pequeña Familia da un paso más en su expansión regional y llega a Pergamino con una propuesta que busca combinar trayectoria y cercanía: la experiencia acumulada durante 32 años en Junín junto con el aporte de los profesionales de la ciudad.