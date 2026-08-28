El sol se instaló en Pergamino y promete quedarse todo el fin de semana

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Pergamino

Los 5 milímetros registrados durante el jueves quedaron atrás y el sol volvió a convertirse en protagonista este viernes. Meteored anticipa dos jornadas luminosas y agradables en Pergamino, con máximas de 21 grados.

Después de una jornada de lluvia que dejó 5 milímetros en Pergamino, el tiempo dio un giro y este viernes el sol volvió a instalarse sobre la ciudad. Y todo indica que no será una aparición pasajera: el buen tiempo promete acompañar durante buena parte del fin de semana.

Según el pronóstico de Meteored, tanto el sábado como el domingo tendrán abundante presencia solar, temperaturas agradables y viento suave del noreste. Las máximas llegarán a los 21 grados, mientras que las mínimas se ubicarán en torno a los 8 grados.

Un escenario ideal para disfrutar de actividades al aire libre, salir a caminar, compartir una tarde en familia o simplemente aprovechar esas horas de sol que, después de varios días de temperaturas más propias del invierno, comienzan a tener otro sabor.

Dos días para disfrutar al aire libre El sábado se presentará con condiciones agradables y una temperatura que irá en ascenso a medida que avance la jornada. La presencia del sol permitirá que el ambiente resulte confortable, especialmente durante las horas centrales del día.

El domingo mantendrá características similares. El cielo luminoso y una máxima nuevamente cercana a los 21 grados ofrecerán un cierre de fin de semana que invita a disfrutar de la ciudad y sus espacios al aire libre.

Las mañanas, eso sí, conservarán el sello invernal, con registros cercanos a los 8 grados. La amplitud térmica será entonces una de las características de estas jornadas: fresco al comenzar el día y mucho más agradable durante la tarde.

Un pequeño adelanto de la primavera Más allá de los números del termómetro, estas jornadas tienen un significado especial: comienzan a anticipar el cambio de estación.

La primavera, la estación de las flores y de los días progresivamente más largos, llegará en poco más de 20 días. Mientras tanto, el clima empieza a ofrecer algunas señales de ese cambio, con mayor presencia del sol y temperaturas que, aunque todavía conservan rasgos invernales durante las primeras horas, resultan cada vez más agradables durante las tardes.

El invierno comienza lentamente a despedirse y Pergamino tendrá este fin de semana una pequeña muestra de lo que vendrá.

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Santa Rosa, esta vez sin tormentas Este domingo se celebrará el día de Santa Rosa, una fecha que en la tradición popular argentina quedó asociada a la llegada de tormentas fuertes durante los últimos días de agosto.

Sin embargo, este año el panorama será diferente para Pergamino. De acuerdo con el pronóstico disponible, Santa Rosa no traerá tormentas a la ciudad. Incluso, podría decirse que las precipitaciones se adelantaron: los 5 milímetros registrados durante el jueves pudieron ser la manifestación de inestabilidad que apareció antes de la fecha tradicional.

La famosa “tormenta de Santa Rosa”, de todos modos, tiene una explicación que va mucho más allá de la tradición popular.

¿Por qué las tormentas aparecen cerca de Santa Rosa? El fenómeno tiene relación con la transición entre el invierno y la primavera. Durante buena parte de los meses fríos, el centro y norte del país suelen presentar condiciones relativamente secas, con predominio de aire frío y estable.

Pero hacia fines de agosto comienza una transformación. Los días se alargan, el Sol alcanza una posición más elevada y el suelo empieza a recuperar temperatura. Al mismo tiempo, aumenta el ingreso de aire cálido y húmedo desde el norte, mientras todavía pueden avanzar desde el sur frentes fríos asociados con las últimas irrupciones invernales.

Cuando ambas masas de aire se encuentran, la atmósfera puede volverse más inestable y favorecer el desarrollo de grandes nubes de tormenta, capaces de producir lluvias intensas, actividad eléctrica y ráfagas de viento.