El Hogar San Camilo de Pergamino se viste de folklore para una gran noche solidaria

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Pergamino

El sábado 5 de septiembre, el Club Argentino será escenario de una gran peña folklórica a beneficio del Hogar y Centro de Día San Camilo.

La solidaridad tendrá una cita especial el próximo sábado 5 de septiembre en Pergamino. A partir de las 20:30, el Club Argentino, con ingreso por avenida Alsina, abrirá sus puertas para recibir a una peña folklórica organizada a beneficio del Hogar y Centro de Día San Camilo.

La propuesta invita a disfrutar de una noche con música, danza y encuentro, pero también ofrece la posibilidad concreta de acompañar la tarea que desarrolla esta institución en favor de las personas con discapacidad.

La entrada anticipada tiene un valor de 10.000 pesos y puede solicitarse enviando un mensaje de WhatsApp a los números 2477-632729 o 2477-631884. Durante la jornada habrá además un esmerado servicio de buffet, mientras que se recomienda a quienes concurran llevar sus propias reposeras para disfrutar cómodamente del espectáculo.

Un escenario lleno de artistas pergaminenses La programación reunirá a una importante cantidad de artistas y agrupaciones que decidieron sumarse a esta convocatoria solidaria.

Serán parte de la noche los integrantes de la Escuela Municipal de Bellas Artes, quienes aportarán sus interpretaciones en danza; El Candil, Aire Criollo, Juan Bravo Trío, Rolando Cirulli, con sus interpretaciones de folklore y tango; el payador Augusto Lencina; los grupos La Trasnochera y A Paso Firme.

También subirán al escenario los cantantes Facundo Troilo, Bernabé Pirchi y Zoilo Bartolo, quienes aportarán sus voces a una noche pensada para celebrar nuestras raíces musicales y, al mismo tiempo, tender una mano a una institución que cumple una importante función social en la ciudad.

Sin embargo, habrá un momento especialmente esperado y seguramente cargado de emoción: la presentación de los jóvenes del Hogar San Camilo junto a su profesora de danza. Será una oportunidad para que sean ellos mismos quienes ocupen el centro de la escena, compartiendo con el público aquello que prepararon y que seguramente recibirá el cálido aplauso de todos los presentes.

Un espacio para acompañar, estimular e incluir Detrás de esta convocatoria existe una institución que todos los días trabaja para generar oportunidades, fortalecer vínculos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

En el Centro de Día, San Camilo promueve un espacio terapéutico en el que los participantes desarrollan actividades lúdicas, creativas, terapéuticas y autónomas. El trabajo cotidiano se organiza a través de talleres continuos, coordinados por orientadoras pedagógicas y en permanente articulación con un equipo interdisciplinario.

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El objetivo no se limita a brindar actividades: también busca estimular y restablecer los vínculos sociales de los participantes, en un clima que favorezca la autonomía, la participación y el bienestar.

Por su parte, el Hogar ofrece un espacio físico y vincular de residencia, pensado para que cada persona pueda identificarse con su lugar y apropiarse de ese espacio como propio. Allí se desarrolla un programa integral de cuidados destinado a mejorar la calidad de vida de los residentes, con seguimiento permanente de su salud y bienestar y asistencia para las actividades de la vida diaria, tanto dentro como fuera de la residencia.

Una mirada basada en derechos Toda esta tarea se sostiene desde una perspectiva que reconoce los derechos fundamentales de todas las personas, independientemente de sus capacidades.

San Camilo trabaja desde un modelo bio-psico-ético-social de la discapacidad, que contempla no solamente los aspectos individuales, sino también las barreras sociales, ambientales y éticas que pueden condicionar la participación plena de las personas.

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Desde esa mirada, la inclusión supone promover la igualdad, el respeto por la dignidad y los derechos humanos y la eliminación de las barreras y de toda forma de discriminación.

Por eso, la peña del sábado 5 de septiembre trasciende la idea de un espectáculo folklórico. Cada entrada, cada plato servido en el buffet y cada persona que decida acercarse representa también una manera de acompañar una tarea cotidiana que necesita del compromiso de toda la comunidad.

Una invitación a ser parte Pergamino tendrá así la posibilidad de vivir una noche diferente, de esas en las que la música y la danza encuentran un sentido que va mucho más allá del escenario. Será una oportunidad para disfrutar de nuestros artistas, compartir una peña entre amigos y familias y, fundamentalmente, ser solidarios con quienes todos los días construyen un espacio de inclusión y acompañamiento.