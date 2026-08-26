> El Concejo Deliberante aprobó distintos proyectos y debatió iniciativas sobre seguridad, inclusión y alivio fiscal

Pergamino

La sesión se desarrolló este martes y tuvo como eje el tratamiento de diversas iniciativas vinculadas a la prevención del delito, la accesibilidad, la educación financiera y la eliminación de tasas municipales.

26 de agosto de 2026 a las 11:27 a. m.

26 de agosto de 2026 a las 11:27 a. m.

El Honorable Concejo Deliberante de Pergamino llevó adelante este martes una nueva sesión ordinaria, en la que se abordaron distintos proyectos de comunicación, ordenanza y resolución relacionados con políticas públicas, seguridad, inclusión y cuestiones tributarias.

Uno de los temas que generó mayor desarrollo en el recinto fue el proyecto de comunicación presentado por la concejal Gabriela Taruselli, mediante el cual se solicita un informe al Patronato de Liberados, Delegación Departamental Pergamino.

La edil explicó los fundamentos de la iniciativa y destacó la necesidad de abordar el trabajo del organismo desde una mirada integral. En ese sentido, aportó datos vinculados a los índices de reincidencia y a las condenas firmes, al tiempo que remarcó el trabajo de pre egreso que desarrolla el Patronato dentro del sistema penitenciario.

Taruselli también presentó estadísticas y material referido a los programas que lleva adelante el organismo y se refirió a la situación de sobrepoblación carcelaria. En su exposición, sostuvo que resulta fundamental fortalecer al Patronato de Liberados, al considerar que constituye un eslabón prioritario dentro de un esquema de prevención para la provincia de Buenos Aires.

A su turno, el concejal Nicolás Cabrera también aportó datos y sostuvo que el Patronato de Liberados no debe ser considerado un organismo aislado, sino que requiere de políticas públicas y de una articulación con las distintas dependencias municipales. Finalmente, manifestó el acompañamiento de su bloque.

El proyecto fue tratado sobre tablas, con libre debate en el recinto, y aprobado por unanimidad.

Inclusión y accesibilidad, al centro del debate También fue abordado el proyecto de ordenanza presentado por la concejal Giuliana Rueda, denominado “Hora Amigable en el Partido de Pergamino”.

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La autora explicó que la iniciativa está destinada a comercios que adhieran voluntariamente a la propuesta. Durante el debate, Ramiro Llan de Rosos planteó distintas inquietudes vinculadas con su aplicación y tomó como ejemplo las dificultades que pueden presentarse para el traslado de personas con discapacidad.

En ese sentido, señaló que una ciudad amigable debe contemplar que las personas que tienen alguna limitación puedan disfrutar de los distintos espacios sin inconvenientes.

Tras el intercambio de opiniones, el proyecto fue girado a la comisión de Salud y Deportes para continuar con su tratamiento.

Por otra parte, concejales del interbloque Fuerza Patria–Frente Renovador impulsaron un proyecto de comunicación para solicitar al Departamento Ejecutivo información sobre la aplicación efectiva de la Ordenanza N° 9815/23, relacionada con la solicitud de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos. La iniciativa fue tratada sobre tablas y aprobada por unanimidad.

Alivio fiscal y eliminación de tasas En materia tributaria, el concejal Ignacio Maiztegui presentó un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo la eliminación de seis tasas y tributos, con el objetivo de dar continuidad a los programas de alivio fiscal en el Partido de Pergamino. El despacho de mayoría fue aprobado por unanimidad.