Pergamino vuelve a ser la capital del maíz: este miércoles comienza el XIII Congreso Nacional

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A 50 años de la primera edición, este miércoles y jueves la ciudad recibirá a investigadores, productores, asesores, empresas y referentes de toda la cadena maicera.

26 de agosto de 2026 a las 07:01 a. m.

26 de agosto de 2026 a las 07:01 a. m.

Pergamino vuelve a convertirse desde este miércoles en uno de los principales puntos de encuentro de la agricultura argentina. Durante dos jornadas, la ciudad será sede del XIII Congreso Nacional de Maíz, un acontecimiento que en esta oportunidad tendrá un significado especial: se cumplen 50 años de la realización de su primera edición.

El encuentro se desarrollará este miércoles 26 y jueves 27 de agosto en la sede Pergamino de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA), en Monteagudo 2772, bajo el lema “50 años pensando el futuro”.

La actividad comenzará este miércoles a las 8:00 y se extenderá hasta las 19:00. El jueves, en tanto, la programación se desarrollará desde las 8:30 y también concluirá alrededor de las 19:00.

Organizado por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de la Provincia de Buenos Aires (AIANBA), el Congreso cuenta con el acompañamiento del INTA Pergamino y la UNNOBA. En esta edición se incorporó además AgroActiva como coorganizadora y responsable de la comercialización. También participan y acompañan instituciones como la Municipalidad de Pergamino, el Centro Regional Universitario de Pergamino y MAIZAR, junto con numerosas empresas vinculadas a la cadena.

La elección de Pergamino vuelve a colocar a la ciudad en un lugar natural dentro de la discusión sobre el presente y el futuro del maíz. En pleno corazón de una de las regiones agrícolas más productivas del país y dentro de un territorio fuertemente vinculado con la investigación, la genética y la industria semillera, durante dos días confluirán científicos, técnicos, productores y empresas.

Medio siglo pensando el maíz La edición 2026 tiene una carga histórica particular.

El primer Congreso Nacional de Maíz se desarrolló hace medio siglo y desde entonces el cultivo atravesó una transformación extraordinaria en genética, manejo agronómico, nutrición, protección, maquinaria, agricultura de precisión y rendimientos.

Celebrar esos 50 años constituye, sin embargo, solamente una parte de la propuesta.

La intención de los organizadores es utilizar la perspectiva histórica para intentar imaginar cómo será el maíz de 2076, cuando se cumpla un siglo de aquella primera edición.

El desafío incluye interrogantes que exceden al rendimiento de un cultivo.

Cambio climático, sustentabilidad, nuevas tecnologías, biotecnología, inteligencia aplicada a la producción, eficiencia en el uso de los recursos, protección vegetal, transformación industrial y mercados forman parte de una discusión cada vez más amplia.

Seis grandes ejes El programa académico estará organizado alrededor de seis ejes estratégicos: ecofisiología y manejo del cultivo; genética y mejoramiento vegetal; nutrición y biológicos; protección frente a insectos, enfermedades y malezas; innovación; y comercialización y usos.

Sobre esas áreas se distribuirán las conferencias y los talleres previstos durante miércoles y jueves.

La nómina de especialistas refleja la magnitud técnica del encuentro. Entre otros, participarán Fernando Andrade, Abelardo de la Vega, Luis Bertoia, Laura Echarte, Marcelo Carmona, Fabricio Cassán, Fernando García, Martín Díaz Zorita, Gustavo Ferraris, Horacio Acciaresi y Gabriel Tinghitella, junto con numerosos investigadores y profesionales vinculados con el cultivo.

La propuesta busca que el Congreso no sea solamente una sucesión de exposiciones magistrales, sino un espacio donde pueda producirse un intercambio directo entre quienes generan conocimiento y quienes posteriormente deben llevarlo al lote.

Ochenta trabajos de investigación Una de las dimensiones más importantes de esta XIII edición estará dada precisamente por la ciencia.

El INTA confirmó este martes que durante las jornadas se presentarán 80 trabajos de investigación elaborados por estudiantes y especialistas, cuyos resultados podrán conocerse mediante la exposición de pósters.

Para Luciana Galizia, investigadora del INTA Pergamino y vicepresidenta del Congreso, esa cantidad demuestra que existe una comunidad científica activa alrededor del cultivo, generando conocimiento y buscando respuestas frente a los nuevos problemas productivos.

Galizia destacó además el significado de alcanzar los 50 años desde aquel primer Congreso y consideró que la conmemoración permite no solamente observar cuánto se avanzó, sino fundamentalmente preguntarse cuáles son los interrogantes que la investigación deberá responder hacia adelante.

Esa interacción entre conocimiento y producción constituye históricamente una de las fortalezas de Pergamino.

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La ciudad reúne a instituciones como el INTA y la UNNOBA, profesionales, empresas semilleras, productores y una extensa red de servicios asociados al agro, dentro de una región donde el maíz constituye uno de los pilares de los sistemas productivos.

Del laboratorio al lote El director de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino del INTA, Horacio Acciaresi, puso precisamente el acento sobre esa relación cuando fue presentado el Congreso.

El organismo, señaló, mantiene un compromiso histórico con este encuentro y con la generación de conocimiento, pero también con la necesidad de que las innovaciones puedan convertirse posteriormente en prácticas disponibles para los productores.

Esa articulación público-privada será uno de los conceptos que atravesará las dos jornadas.

La propia evolución del maíz argentino ofrece múltiples ejemplos.

Los rendimientos actuales resultaban difíciles de imaginar hace cinco décadas. El mejoramiento genético, la incorporación de híbridos de mayor potencial, los cambios en densidades y fechas de siembra, la fertilización, el manejo de plagas y enfermedades y, más recientemente, la digitalización y los productos biológicos modificaron profundamente la manera de producir.

Ahora aparecen nuevos desafíos.

La necesidad de alcanzar mayores rendimientos debe convivir con una utilización más eficiente de los recursos y con crecientes exigencias ambientales.

Pergamino y el maíz, una relación natural Para Pergamino, recibir el Congreso también constituye una oportunidad para reafirmar su posición dentro de la agricultura nacional.

La región no solamente produce maíz. Aquí se investiga, se desarrolla genética, se multiplican semillas, se prueban tecnologías y se genera conocimiento que posteriormente llega a diferentes regiones agrícolas del país.

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La condición de Pergamino como corazón estratégico del denominado Clúster de la Semilla constituye uno de los argumentos que llevaron a los organizadores a destacar especialmente la sede de esta edición.

La directora de la Escuela de Ciencias Agrarias, Naturales y Ambientales de la UNNOBA, Virginia Pasquinelli, también remarcó el impacto que tendrá el encuentro sobre estudiantes y graduados de Agronomía, Genética y Alimentos.

De esta manera, el Congreso también permitirá que las nuevas generaciones de profesionales puedan encontrarse directamente con investigadores y referentes que llevan décadas trabajando sobre el cultivo.

Ciencia, producción y también comunidad La propuesta tendrá incluso actividades que excederán estrictamente el ámbito técnico.

La declaración de interés municipal anticipó iniciativas vinculadas con el valor cultural, social, educativo y productivo del maíz, además de charlas, talleres para instituciones educativas, una muestra de maquinaria y espacios destinados a acercar el cultivo a la comunidad.

Es una manera de mostrar que el maíz excede largamente al grano que se cosecha en el campo.

Está presente en alimentos, producción animal, biocombustibles y múltiples procesos industriales, y constituye uno de los principales engranajes de la generación de valor dentro de la economía argentina.

La XIII edición tendrá como presidente a Gustavo Maddonni y como vicepresidenta a Luciana Galizia. La participación será presencial y gratuita, y las conferencias y talleres serán grabados para posteriormente quedar disponibles en diferido.