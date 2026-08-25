Agosto de fe en Pergamino: Santa Rosa y San Ramón preparan sus fiestas patronales

Pergamino

Las capillas Santa Rosa y San Ramón Nonato de Pergamino transitan los días previos a sus fiestas patronales con rosarios, celebraciones eucarísticas, procesiones y momentos de oración.

El calendario litúrgico marca el 30 de agosto como el día de Santa Rosa de Lima y el 31 como la festividad de San Ramón Nonato. En Pergamino, las comunidades que llevan sus nombres ya iniciaron el camino de preparación para celebrar a sus santos patronos.

Ambas capillas organizaron distintas propuestas que combinan momentos de oración, misas, procesiones y gestos solidarios. Las celebraciones también invitan a las familias de los barrios a participar y acompañar a sus comunidades en una fecha especialmente significativa para la vida de cada templo.

Santa Rosa La comunidad de la capilla Santa Rosa, ubicada en Niñas de Ayohuma 1851, en el barrio Belgrano, comenzó el lunes su preparación para la fiesta patronal.

Este miércoles, a las 17:00, se rezará el Rosario y posteriormente se celebrará la misa, durante la cual las oraciones estarán destinadas a Cáritas. Como gesto solidario, se solicita a quienes participen que acerquen alimentos no perecederos, que serán destinados a Cáritas de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y de la propia capilla Santa Rosa.

El viernes, también a las 17:00, habrá una nueva jornada de oración. En esta oportunidad se pedirá especialmente por el trabajo y se ofrecerá la unción de los enfermos.

El momento central llegará el domingo 30 de agosto, día de Santa Rosa. A las 16:00, los fieles se reunirán frente al templo para comenzar una procesión que recorrerá las calles del barrio Belgrano.

Al finalizar el recorrido se celebrará la misa y se realizará una bendición especial para las personas que llevan el nombre de Rosa. La jornada concluirá con una merienda compartida entre los presentes.

San Ramón Nonato En la capilla San Ramón, situada en la esquina de Lavalle y 25 de Mayo, el tiempo de preparación comenzará este martes. A las 16:30 se rezará el Rosario y luego se celebrará la misa, con una intención especial por los niños que participan de la catequesis, sus familias y las catequistas. En esta jornada, la comunidad solicita como ofrenda artículos de limpieza para la capilla.

El jueves, nuevamente a las 16:30, la celebración estará dedicada al don de la vida y a los matrimonios que desean tener un hijo. También se ofrecerá la unción de los enfermos. Para esta ocasión se recibirán alimentos no perecederos destinados a Cáritas de Nuestra Señora del Carmen y Santa Rosa.

El sábado, a las 16:30, se rezará el Rosario y posteriormente se celebrará la misa, en la que se elevarán oraciones especialmente por las mujeres embarazadas. También se recibirán alimentos como ofrenda para Cáritas.

La fiesta patronal tendrá su jornada principal el lunes 31 de agosto, día de San Ramón Nonato. A las 17:00 comenzará la procesión desde avenida Jauretche y Lavalle. Luego se celebrará la misa, durante la cual se realizará una bendición especial para las embarazadas. Como cierre, la comunidad compartirá una merienda.

Patrona de América Santa Rosa de Lima nació en Lima, Perú, en 1586, hija de Gaspar de Flores y María de Oliva. Desde joven tomó como modelo espiritual a Santa Catalina de Siena y dedicó su vida a la oración y a la fe, en medio de incomprensiones incluso dentro de su entorno cercano.

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Ingresó en la Tercera Orden de Santo Domingo y desarrolló una profunda vida religiosa. Su devoción y su compromiso con la fe hicieron que fuera reconocida por la comunidad de su tiempo.

Santa Rosa murió el 24 de agosto de 1617, a los 31 años. Su figura adquirió una gran importancia para la Iglesia y, en 1671, el papa Clemente X la canonizó.

Con el paso del tiempo, Santa Rosa de Lima se convirtió en una de las figuras religiosas más reconocidas de América Latina y en patrona de numerosas comunidades.

San Ramón y su vínculo con la vida La historia de San Ramón Nonato se remonta a los comienzos del siglo XIII. Nació en Portell, cerca de Barcelona, luego de que su madre muriera antes de dar a luz. El niño pudo sobrevivir gracias a una intervención realizada sobre el cuerpo de su madre, circunstancia que dio origen al nombre “Nonato”, del latín non natus, es decir, “no nacido”.

Desde pequeño mostró una profunda devoción religiosa. Con el tiempo viajó a Barcelona y se incorporó a la obra de San Pedro Nolasco. Allí realizó su noviciado, profesó solemnemente y recibió las órdenes sagradas.

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Su misión religiosa estuvo vinculada especialmente con la atención a los cautivos. Predicó entre ellos, los acompañó en momentos de sufrimiento y fortaleció su fe. También se dedicó al cuidado de personas enfermas.

En agosto de 1240, mientras viajaba hacia Roma convocado por el papa Gregorio IX, pasó por Cardona para despedirse del vizconde Ramón VI, de quien era confesor. Allí sufrió intensas fiebres que finalmente provocaron su muerte.

Su figura quedó ligada especialmente a la protección de la vida y, por esa razón, San Ramón Nonato ocupa un lugar especial en las oraciones de quienes atraviesan un embarazo y de las familias que esperan el nacimiento de un hijo.

Dos fiestas, una misma comunidad de fe Con propuestas diferentes pero unidas por la oración y la solidaridad, las capillas Santa Rosa y San Ramón Nonato transitan una nueva celebración de sus fiestas patronales.