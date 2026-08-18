> Solares V: Pergamino avanza en una nueva etapa para facilitar el acceso a lotes con servicios

Pergamino

La iniciativa se enmarca en una política habitacional que el Municipio viene desarrollando desde hace varios años.

La Municipalidad de Pergamino, a través del área de Tierra y Vivienda, avanza en las gestiones y la planificación necesarias para poner en marcha el Programa Solares V, una nueva propuesta destinada a facilitar el acceso de las familias pergaminenses a terrenos con servicios y a valores razonables.

La iniciativa se enmarca en una política habitacional que el Municipio viene desarrollando desde hace varios años y que tiene como uno de sus principales objetivos generar alternativas concretas para aquellas familias que buscan acceder a un lote donde puedan proyectar la construcción de su vivienda. En este sentido, Solares V representará la continuidad de un esquema que ya permitió avanzar con la entrega de terrenos en distintos sectores de Pergamino y también en las localidades que integran el Partido.

Desde el área de Tierra y Vivienda se trabaja actualmente en la planificación de esta nueva etapa, que permitirá ampliar las posibilidades de acceso a la tierra y continuar fortaleciendo una política vinculada directamente con el crecimiento urbano y el desarrollo de las comunidades.

Lotes para vivienda familiar El acceso a un lote con servicios constituye una herramienta de gran importancia para muchas familias, especialmente en un contexto en el que adquirir un terreno en el mercado inmobiliario puede resultar difícil. Por ese motivo, la propuesta apunta a generar condiciones más accesibles, posibilitando que vecinos que cuentan con capacidad para afrontar la compra puedan hacerlo dentro de un esquema planificado y con valores que guarden relación con sus posibilidades.

La experiencia acumulada con las anteriores etapas de Solares permite al Municipio avanzar sobre una base concreta. A lo largo de los últimos años se fueron generando nuevos espacios urbanizados y se incorporaron terrenos destinados a familias de Pergamino, contribuyendo de esta manera a ampliar la oferta de suelo disponible para uso residencial.

Uno de los aspectos centrales de esta política es que no se limita al radio urbano de Pergamino. Las localidades del Partido también forman parte de este proceso, una definición que adquiere particular relevancia porque el acceso a la tierra puede convertirse en una herramienta para sostener el crecimiento de los pueblos y evitar que sus habitantes deban trasladarse hacia la ciudad cabecera para encontrar alternativas habitacionales.

En este sentido, la posibilidad de acceder a un terreno en la propia localidad donde una familia desarrolla su vida cotidiana tiene un impacto que excede la cuestión estrictamente habitacional. Permite mantener vínculos familiares y sociales, preservar las actividades económicas locales y acompañar el crecimiento demográfico de cada comunidad.

Para Pergamino, además, este tipo de planificación representa una herramienta para ordenar el crecimiento de la ciudad. La incorporación de nuevos sectores residenciales debe estar acompañada por servicios e infraestructura, de manera que la expansión urbana se produzca de manera organizada y evitando un crecimiento desarticulado.

Con servicios e infraestructura El concepto de lote con servicios ocupa así un lugar central dentro del programa. No se trata solamente de disponer de una parcela de tierra, sino de avanzar en procesos de urbanización que permitan que esos terrenos puedan incorporarse progresivamente a la trama urbana con las condiciones necesarias para que las familias puedan proyectar allí su vivienda.

Seguí leyendo Pergamino Parque Solar, una obra para generar energía limpia y sustentable

La puesta en marcha de Solares V permitirá, de esta manera, continuar una política que combina acceso a la tierra, planificación urbana y desarrollo territorial. Para las familias pergaminenses, la posibilidad de obtener un lote representa el primer paso de un proyecto habitacional que, en muchos casos, tiene como objetivo final la construcción de la casa propia.

El programa también se vincula con una mirada de largo plazo sobre el crecimiento de Pergamino y sus localidades. El desafío no consiste únicamente en generar nuevas parcelas, sino en acompañar la expansión de las comunidades con una planificación que contemple infraestructura, servicios y condiciones adecuadas para la radicación de nuevos vecinos.

En las localidades del Partido, este criterio adquiere una importancia todavía mayor. Facilitar que los pergaminenses puedan acceder a un terreno y construir su vivienda sin abandonar el pueblo donde viven contribuye a sostener comunidades activas, con familias que continúan desarrollando allí sus proyectos personales, laborales y sociales.

De esta forma, el Municipio busca que el desarrollo habitacional tenga una mirada integral y contemple las distintas realidades que existen dentro del territorio de Pergamino. La ciudad cabecera y los pueblos forman parte de una misma planificación, aunque cada comunidad tenga sus propias necesidades y características.

Seguí leyendo Educación Vouchers Educativos: cuándo se pagan en agosto de 2026 y cuánto cobra cada estudiante

Con Solares V, la Municipalidad se prepara para avanzar en una nueva etapa de este proceso, procurando ampliar las alternativas para el acceso a la tierra y continuar dando respuestas a una demanda que permanece vigente entre numerosos vecinos.

La política de generación de lotes con servicios se presenta así como una de las herramientas que permiten acompañar el crecimiento de Pergamino de manera ordenada y, al mismo tiempo, ofrecer a las familias una posibilidad concreta de proyectar su futuro. El objetivo es que el acceso a la tierra no implique necesariamente un traslado hacia otros lugares y que tanto la ciudad como las localidades puedan seguir creciendo con planificación y nuevas oportunidades habitacionales.