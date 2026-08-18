Policiales
Una mujer baleó a su ex pareja con un proyectil disparado con un rifle de aire comprimido
La agresora lastimó en la espalda al joven de 25 años; quien afortunadamente no requirió asistencia sanitaria de emergencias.
18 de agosto de 2026 a las 07:40 p. m.
En la noche de este sábado, un joven de 25 años resultó herido en la espalda al recibir un disparo de aire comprimido por parte de su expareja, quien se apersonó de manera violenta en un domicilio de la calle Pacheco al 1500. La víctima fue asistida en el lugar por el SAME sin requerir traslado hospitalario. Se solicitaron medidas cautelares con intervención de la Fiscalía N.° 5.