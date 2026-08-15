Va a juicio la pelea de dos hombres de la comunidad gitana contra un médico en el Centro

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Policiales

La Fiscalía 4 pidió elevar a juicio la causa por la agresión a un médico ocurrida el año pasado, registrada en video y difundida por Diario LA OPINION, en el Centro.

La Fiscalía 4 de Pergamino solicitó elevar a juicio la causa contra dos hombres acusados de agredir a un médico durante una disputa ocurrida en agosto de 2025. El episodio quedó registrado en un video difundido por Diario LA OPINION y ahora deberá ser analizado por la Justicia.

Juicio por la agresión El requerimiento de elevación a juicio fue presentado por el fiscal subrogante de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 Departamental, Nelson Mastorchio, ante el Juzgado de Garantías Nº 3 de Pergamino.

La investigación tiene como imputados a un padre y un hijo de la comunidad gitana. Ambos fueron señalados como presuntos coautores de un episodio que tuvo lugar el 29 de agosto de 2025, alrededor de las 9:00, en inmediaciones de avenida de Mayo y calle Alem.

De acuerdo con la descripción realizada por el Ministerio Público Fiscal, el médico caminaba junto a su pareja en sentido sur-norte por calle Alem. Al llegar al cruce con avenida de Mayo se produjo el encuentro con los dos imputados, quienes se desplazaban en un automóvil Peugeot.

Según la acusación, los hombres descendieron del vehículo y comenzaron a realizarle reclamos e insultos al profesional. La discusión verbal derivó rápidamente en una confrontación física en la vía pública.

La Fiscalía sostiene que ambos imputados golpearon al profesional y que, como consecuencia de la agresión, el profesional sufrió lesiones que posteriormente fueron constatadas mediante un examen médico incorporado a la investigación.

Video de la pelea El episodio adquirió especial repercusión pública a partir de la difusión de un video registrado en el lugar y publicado por Diario LA OPINION. Las imágenes permitieron observar parte del enfrentamiento y se incorporaron posteriormente como uno de los elementos considerados por la Fiscalía para fundamentar el pedido de elevación a juicio.

En la presentación judicial, el fiscal Mastorchio menciona expresamente un informe actuarial al que fueron incorporadas fotografías y videos vinculados con el hecho. Esa documentación forma parte de los elementos probatorios reunidos durante la instrucción.

La causa comenzó a partir de la denuncia formulada por el médico el mismo día del episodio. En esa presentación, la víctima describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se produjo la agresión y señaló la intervención de los dos acusados.

Posteriormente se incorporó un informe médico que determinó la existencia de lesiones de carácter leve. Para el Ministerio Público Fiscal, las heridas constatadas resultan compatibles con la mecánica y la fecha del episodio denunciado.

Disputa familiar y juicio Durante los primeros meses posteriores al hecho trascendió que el conflicto habría tenido un trasfondo familiar. El médico había formado pareja con una integrante de la familia y, según versiones conocidas en aquel momento, existían diferencias vinculadas con esa relación.

No obstante, ese supuesto motivo no constituye por sí mismo la imputación penal formulada por la Fiscalía. En la requisitoria presentada ante la Justicia, el hecho atribuido a los acusados se circunscribe a la agresión física contra el profesional y a las lesiones que le fueron provocadas.

Por esa razón, el trasfondo familiar debe ser entendido como un antecedente del conflicto y no como una circunstancia judicialmente acreditada respecto de las motivaciones de los imputados.

La investigación también incorporó las declaraciones brindadas por los acusados durante las audiencias previstas por el artículo 308 del Código Procesal Penal. Ambos expusieron su versión sobre lo ocurrido.

El fiscal Mastorchio sostuvo en su presentación que los argumentos ofrecidos por los imputados no lograron desvirtuar los elementos reunidos durante la investigación. En consecuencia, consideró que existía sustento suficiente para avanzar hacia la siguiente etapa del proceso.

Lesiones leves en juicio La calificación legal propuesta por la Fiscalía es la de lesiones leves, prevista en el artículo 89 del Código Penal, atribuyendo a los dos imputados la condición de coautores conforme al artículo 45 del mismo cuerpo legal.

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La acusación considera que, con el grado de probabilidad exigido en esta instancia procesal, se encuentran acreditadas las circunstancias centrales del episodio: el encuentro entre las partes, la discusión, la posterior agresión física y las lesiones sufridas por el médico.

La Fiscalía también planteó que, de acuerdo con la calificación legal sostenida, corresponde la intervención del Juzgado en lo Correccional que resulte sorteado para continuar con el trámite de la causa.

El pedido de elevación a juicio representa, de este modo, el cierre de la etapa de investigación penal preparatoria y el paso hacia una instancia en la que deberán ser analizados los hechos, la prueba reunida y las responsabilidades que eventualmente correspondan.

La presentación fiscal solicita además que se cumpla con la notificación prevista por el artículo 336 del Código Procesal Penal y que, una vez cumplidos los pasos procesales correspondientes, las actuaciones sean remitidas al juzgado competente.