Hallan sin vida a un hombre de 54 años en su departamento

Incertidumbre y movilización policial se generaron en calle Roque Sáenz Peña al 300 a raíz de la llamada de una mujer que no lograba contactarse con su pareja desde hacía varios días. Tras solicitar el apoyo de una dotación de bomberos para ingresar a la finca, las autoridades hallaron dentro del dormitorio el cuerpo sin vida de un hombre de 54 años. Los médicos del SAME y los peritos que trabajaron en la escena constataron que el deceso se produjo por causas naturales.