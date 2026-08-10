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Hallan sin vida a un hombre de 54 años en su departamento

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10 de agosto de 2026 a las 05:40 p. m.
Hallan sin vida a un hombre de 54 años en su departamento
Las fuerzas de emergencias irrumpieron en la casa donde estaba el hombre sin vida.

Incertidumbre y movilización policial se generaron en calle Roque Sáenz Peña al 300 a raíz de la llamada de una mujer que no lograba contactarse con su pareja desde hacía varios días. Tras solicitar el apoyo de una dotación de bomberos para ingresar a la finca, las autoridades hallaron dentro del dormitorio el cuerpo sin vida de un hombre de 54 años. Los médicos del SAME y los peritos que trabajaron en la escena constataron que el deceso se produjo por causas naturales.

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