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Profundo pesar por el suicidio de una joven pergaminense en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Una mujer de 25 años se quitó la vida donde estaba residiendo actualmente en la Capital Federal.

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05 de agosto de 2026 a las 11:45 a. m.
Profundo pesar por el suicidio de una joven pergaminense en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
La joven pergaminense estaría atravesando un profundo malestar emocional.

El suicidio juvenil volvió a cobrarse una nueva vida de una pergaminense este martes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La joven oriunda de la ciudad de Pergamino, Micaela Díaz (25), fue encontrada sin vida en un departamento donde estaba residiendo en la Capital Federal.

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La muchacha pergaminense estaría atravesando un profundo malestar emocional en estos días; según trascendidos.

De acuerdo, a los trascendidos a partir del hallazgo de la chica fallecida se iniciaron las actuaciones policiales y judiciales en el ámbito de los Tribunales porteños.

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