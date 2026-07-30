Crimen en el Paraje: vecinos describen el conflictivo vínculo del acusado con la comunidad rural de Pujol

> Crimen en el Paraje: vecinos describen el conflictivo vínculo del acusado con la comunidad rural de Pujol

Policiales

Tras el homicidio de Juan Benítez en Juan Pujol, vecinos de Pergamino describieron al acusado como un hombre conflictivo que mantenía enfrentamientos desde hacía años.

El homicidio de Juan Benítez en el paraje rural Juan Pujol, en el partido de Pergamino, dejó al descubierto un prolongado conflicto vecinal que, según habitantes de la zona, tenía como protagonista al ahora acusado Ramiro Otermín, aprehendido por la Policía e imputado en la causa que investiga la Fiscalía.

Conflictos en Juan Pujol Mientras la investigación judicial avanza para esclarecer el homicidio de Juan Benítez y el intento de homicidio de dos familiares de la víctima, comenzaron a conocerse numerosos testimonios de vecinos del paraje Juan Pujol que describen el contexto social en el que se produjo el violento episodio.

De acuerdo con distintas personas consultadas por LA OPINIÓN, Ramiro Otermín mantenía desde hacía tiempo una relación conflictiva con buena parte de los habitantes del pequeño asentamiento rural. Los testimonios coinciden en señalar que protagonizaba frecuentes discusiones y enfrentamientos con vecinos, al punto de sostener que se encontraba distanciado de prácticamente toda la comunidad.

Algunos pobladores afirmaron que el acusado solía presentarse como una persona con poder e influencia, asegurando ser "el dueño de Juan Pujol", una expresión que, según quienes lo escuchaban habitualmente, utilizaba para intimidar o marcar autoridad dentro del paraje.

Versiones sobre influencias Entre los relatos recogidos tras el crimen también aparecieron versiones que indican que Otermín hacía referencia a presuntos vínculos políticos de su familia con dirigentes de la provincia de Buenos Aires. Esas manifestaciones eran conocidas entre los vecinos y, según señalaron, eran utilizadas para generar temor o la percepción de que contaba con respaldo institucional.

Hasta el momento, no existe ninguna constancia en el expediente judicial que vincule la investigación penal con dirigentes políticos ni que confirme la existencia de influencias sobre la causa.

En ese contexto, algunos habitantes del lugar mencionaron un presunto parentesco entre Ramiro Otermín y el actual intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, quien anteriormente se desempeñó como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, esa relación familiar no fue acreditada oficialmente y forma parte únicamente de comentarios surgidos entre vecinos tras el hecho.

Seguí leyendo Policiales Video clave del crimen en Paraje Pujol: imputarán a Ramiro Otermín por el homicidio de Juan Benítez y dos intentos de asesinato

El paraje Juan Pujol Juan Pujol es un pequeño paraje rural ubicado en el partido de Pergamino, a casi 50 kilómetros de la ciudad cabecera. Se encuentra sobre la antigua estación ferroviaria del Ferrocarril Belgrano y tiene como principal institución a la Escuela Primaria N° 35, que reúne a los niños de las escasas familias que permanecen viviendo en el lugar.

La comunidad está integrada por trabajadores rurales que realizan changas o tareas como peones en establecimientos agropecuarios cercanos. La distancia con los centros urbanos y la escasa infraestructura convierten al paraje en un sitio donde todos sus habitantes se conocen desde hace años.

Precisamente esa cercanía hizo que el homicidio provocara una profunda conmoción entre los pobladores, quienes describen un clima de tensión que, según afirman, venía gestándose desde hacía tiempo.

La investigación judicial El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando, de acuerdo con la investigación preliminar, Ramiro Otermín quedó involucrado en el homicidio de Juan Benítez y en el ataque contra el padre y el tío de la víctima.

Tras el procedimiento policial, el sospechoso fue aprehendido y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio que conduce el fiscal Francisco Furnari.