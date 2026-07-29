Identificaron a la víctima del homicidio en Paraje Pujol: mataron a un joven e imputaron a un padre y su hijo
Identificaron al joven fallecido y detuvieron a dos sospechosos tras el trágico homicidio en Paraje Pujol motivado por animales sueltos.
Un joven de 29 años fue asesinado y dos familiares resultaron heridos tras un feroz ataque a tiros registrado en la zona rural de Guerrico. El trágico homicidio en Paraje Pujol se habría desencadenado por una disputa sobre animales sueltos, derivando en la inmediata aprehensión de un hombre y su hijo menor.
Ataque a tiros
El violento episodio se originó a partir de una vieja controversia entre vecinos de la zona rural de Guerrico por el tránsito de animales sueltos entre fincas colindantes. Según la reconstrucción de los investigadores, Ramiro Otermín se presentó en la vivienda de la familia Benítez junto a su hijo menor, de 16 años, portando armas de fuego.
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Sin mediar palabra, los agresores habrían efectuado múltiples disparos contra la finca. Al intentar desarmar a los atacantes para proteger a su familia, los residentes resultaron alcanzados por los proyectiles en medio de un violento enfrentamiento.
Víctimas
La víctima fatal fue identificada por las autoridades judiciales y policiales como Juan Benítez, de 29 años. Su cuerpo sin vida fue hallado por los efectivos en una zanja a la vera del camino rural.
Asimismo, resultaron con graves heridas de arma de fuego Gustavo Benítez, de 52 años, y Eduardo Benítez, de 50 años, quienes recibieron asistencia médica de urgencia y fueron trasladados en ambulancia al nosocomio local. En tanto, Ramiro Otermín también presentó diversas lesiones tras la pelea.
Detenidos en Paraje Pujol
En el lugar de los hechos, el personal policial del Destacamento Guerrico y del Comando de Patrulla Rural (CPR) procedió al resguardo del perímetro y a la incautación de un revólver calibre 32 y una carabina, los cuales quedaron bajo custodia para las pericias balísticas de la Policía Científica.
Interviene en la causa la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. La Justicia dispuso la inmediata aprehensión de Ramiro Otermín y de su hijo de 16 años bajo la carátula de Homicidio.