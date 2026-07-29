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Un muerto y dos heridos por un enfrentamiento a los tiros en la zona rural de Paraje Pujol

Una sangrienta disputa vecinal en la zona rural movilizó a la Patrulla Rural y a la Justicia tras un letal enfrentamiento en Paraje Pujol.

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29 de julio de 2026 a las 04:26 p. m.
Un muerto y dos heridos por un enfrentamiento a los tiros en la zona rural de Paraje Pujol
En la zona rural de Paraje Pujol se produjo el sangriento enfrentamiento vecinal que djó un fallecido y heridos de arma de fuego.

En las primeras horas de la tarde de este miércoles, un feroz enfrentamiento en Paraje Pujol derivó en una balacera que dejó como saldo un hombre fallecido, dos heridos graves trasladados de urgencia al Hospital San José de Pergamino y dos personas aprehendidas por las autoridades.

Violencia en Paraje Pujol

La aparente disputa entre moradores de fincas linderas en la zona rural escaló rápidamente hasta convertirse en una tragedia armada. La violencia desatada en el lugar conmocionó a los vecinos de la región por la saña utilizada para resolver las diferencias personales.

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Apenas recibida la alerta en la central de emergencias, varias unidades de seguridad se desplazaron rápidamente hacia el área del hecho. Los médicos constataron el fallecimiento de uno de los involucrados en el sitio, mientras que otras dos personas con heridas de proyectil debieron recibir asistencia inmediata.

Traslado urgente a Pergamino

Debido a la extrema gravedad de las lesiones recibidas por el impacto de los proyectiles, los dos heridos fueron derivados en ambulancia bajo código rojo hacia el Hospital San José de Pergamino. En el nosocomio local ingresaron de manera directa a la guardia médica y al quirófano para ser intervenidos de urgencia.

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Mientras tanto, en la zona rural, efectivos de seguridad cercaron el perímetro para evitar el ingreso de particulares y preservar intacto el lugar del hecho para el posterior trabajo de los peritos de la Policía Científica.

Operativo en Paraje Pujol

El procedimiento policial estuvo coordinado por la jefa del Comando de Patrulla Rural, subcomisario Ayelén Labanca, junto al coordinador regional comisario inspector Sebastián Medina. Gracias al rápido accionar de las fuerzas de seguridad, se logró la aprehensión de dos sospechosos vinculados de manera directa con los disparos.

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Debido a la participación directa de un menor de edad entre los involucrados en la balacera, la instrucción judicial quedó formalmente a cargo del fiscal Daniel Aguilar, titular del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, quien ya dispuso las primeras diligencias y toma de testimonios para esclarecer las causas exactas del brutal ataque.

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