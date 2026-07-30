Video clave del crimen en Paraje Pujol: imputarán a Ramiro Otermín por el homicidio de Juan Benítez y dos intentos de asesinato

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Policiales

La filmación realizada por la pareja de la víctima registró la secuencia del ataque en Paraje Pujol. La Fiscalía 8 le imputará a Ramiro Otermín por homicidio y tentativa de homicidio.

29 de julio de 2026 a las 10:57 p. m.

29 de julio de 2026 a las 10:57 p. m.

El video registrado con el teléfono celular de Juan Benítez se convirtió en la principal evidencia de la investigación por el crimen ocurrido en la zona rural de Paraje Pujol. La grabación, realizada por la pareja de la víctima, documentó la secuencia del enfrentamiento que terminó con el asesinato del joven de 29 años y dejó a dos familiares heridos.

Un conflicto vecinal terminó en un crimen La investigación judicial logró reconstruir que el episodio comenzó como una discusión entre vecinos por la presencia de animales sueltos dentro de un establecimiento rural ubicado en el paraje Juan Pujol, en jurisdicción del partido de Pergamino.

De acuerdo con la investigación, el conflicto se originó por el ingreso de varios chivos pertenecientes a una familia al predio lindero, situación que derivó en una discusión entre los propietarios. La disputa escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea a golpes de puño.

Según los elementos reunidos hasta el momento por la Fiscalía, el enfrentamiento parecía haber concluido cuando Ramiro Otermín se retiró del lugar. Sin embargo, aproximadamente media hora después regresó armado.

Video del homicidio La principal prueba incorporada al expediente es un video registrado por la esposa de Juan Benítez utilizando el teléfono celular de la propia víctima.

La mujer declaró que comenzó a filmar cuando observó que Otermín regresaba caminando con una carabina en sus manos. En ese momento, Juan Benítez, su padre Eduardo y su tío Gustavo salieron al encuentro del agresor con la intención de desarmarlo antes de que pudiera efectuar disparos.

Siempre según la declaración testimonial incorporada a la causa, Otermín comenzó a disparar con el arma larga mientras los tres hombres intentaban reducirlo.

A pesar de los disparos, lograron forcejear con el agresor y finalmente quitarle la carabina, que terminó dañada durante la lucha.

Sin embargo, la situación tomó un giro aún más violento cuando, en medio del forcejeo, el imputado extrajo un revólver que llevaba oculto entre sus prendas.

De acuerdo con la investigación, fue entonces cuando efectuó un disparo a corta distancia que impactó en Juan Benítez.

El joven, de 29 años, cayó gravemente herido y falleció como consecuencia de la lesión sufrida.

Durante la misma secuencia también resultaron baleados Eduardo Benítez y Gustavo Benítez, quienes sobrevivieron al ataque.

Declaración clave La pareja de Juan Benítez declaró ante los investigadores que toda la secuencia quedó registrada hasta el momento en que tomó a sus tres hijos menores y corrió hacia la escuela rural ubicada detrás de la vivienda para ponerlos a resguardo.

Según relató, antes de abandonar el lugar alcanzó a observar que su pareja permanecía arrodillada tras recibir el disparo.

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Cuando regresó, encontró a Juan tendido en el suelo con graves dificultades para respirar, mientras el forcejeo con Otermín continuaba.

La mujer también declaró que el hijo mayor del imputado llegó posteriormente al lugar y que existieron momentos de extrema tensión hasta el arribo del primer patrullero.

Toda esa información quedó respaldada no solo por su testimonio sino también por el archivo de video que fue remitido inmediatamente a la Justicia e incorporado como evidencia.

Cambio de Fiscalía Las primeras actuaciones fueron iniciadas por personal del Destacamento Guerrico y del Comando de Patrulla Rural, con intervención inicial de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

En las primeras horas de la investigación existía la posibilidad de que un adolescente de 16 años, hijo del principal acusado, hubiera tenido participación en los hechos.

No obstante, las declaraciones de los testigos permitieron establecer que quien efectuó los disparos fue Ramiro Otermín, motivo por el cual el fiscal Daniel Aguilar remitió las actuaciones al Fuero de mayores.

Desde ese momento, la investigación quedó a cargo del fiscal Francisco Furnari, titular de la Fiscalía Nº 8 de Pergamino.

Imputación a Ramiro Otermín El fiscal Furnari ordenó una serie de medidas probatorias destinadas a fortalecer la reconstrucción del episodio.

Entre ellas incorporó el video grabado por la pareja de la víctima, las declaraciones de los sobrevivientes y de los testigos, además de las pericias balísticas y los informes policiales.

Para la mañana de este jueves está prevista la declaración indagatoria de Ramiro Otermín ante la Fiscalía 8.

El imputado será acusado de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, por la muerte de Juan Benítez, y de dos hechos de tentativa de homicidio agravados por el uso de arma de fuego, por las lesiones sufridas por Eduardo y Gustavo Benítez.