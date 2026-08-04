Conflicto familiar y expulsión de la vivienda

Una joven de 19 años radicó una denuncia manifestando que tuvo una fuerte discusión con su madre en su vivienda del barrio Bartolina Sisa. En el lugar, su padrastro intervino profiriéndole intimidaciones y la obligó a retirarse de la vivienda. La joven y sus hermanas debieron resguardarse en la finca de una vecina, solicitándose la intervención de la Dirección de la Mujer y de la UFIyJ N° 08.