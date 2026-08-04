Policiales
Conflicto familiar y expulsión de la vivienda
A una joven de 19 años y sus hermanas las expulsaron del hogar los adultos tras una discusión.
03 de agosto de 2026 a las 09:15 p. m.
Una joven de 19 años radicó una denuncia manifestando que tuvo una fuerte discusión con su madre en su vivienda del barrio Bartolina Sisa. En el lugar, su padrastro intervino profiriéndole intimidaciones y la obligó a retirarse de la vivienda. La joven y sus hermanas debieron resguardarse en la finca de una vecina, solicitándose la intervención de la Dirección de la Mujer y de la UFIyJ N° 08.