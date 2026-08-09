Búsqueda en Pergamino: piden ayuda para dar con el paradero de Juan Francisco Saranittes
La DDI Pergamino solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Juan Francisco Saranittes, un joven de 30 años faltante de su hogar desde el viernes.
La Delegación Departamental de Investigaciones de Pergamino solicitó ayuda a los medios para dar con el paradero de Juan Francisco Saranittes, de 30 años. El joven se ausentó de su domicilio ubicado en calle General Paz al 450. La denuncia por su desaparición fue realizada por su madre, Paula María Mantuano.
Datos para localizar a JuanSegún la información policial suministrada por el Ministerio de Seguridad bonaerense, Juan Francisco Saranittes se ausentó de su vivienda de calle General Paz N° 450 (planta alta) el pasado viernes 7 de agosto de 2026 y no ha regresado desde entonces. El expediente se tramita en el marco de la I.P.P 12-00-005376-26/00, caratulada bajo la figura de "Averiguación de Paradero", con intervención directa de la Unidad Funcional de Instrucción N° 03 del Departamento Judicial Pergamino, a cargo del agente fiscal Nelson Mastorchio.
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Conflicto familiar y expulsión de la vivienda
Rasgos físicos para identificarlo
Al momento de ser visto por última vez, Saranittes vestía un pantalón tipo jogging de color gris claro, un buzo de algodón con capucha color marrón y zapatillas deportivas de marca Nike, de color negro con detalles en blanco. Respecto de sus características físicas, se especificó que es de contextura robusta, mide aproximadamente 1,80 metros de estatura, es de tez blanca, ojos marrones y tiene el cabello corto de color castaño oscuro. No cuenta con tatuajes ni cicatrices visibles. Como rasgo particular distintivo, presenta una valva en su pierna derecha, por lo que requiere utilizar un bastón canadiense para mantener el equilibrio y desplazarse.
Contactos ante cualquier novedad
Las autoridades de la DDI Pergamino y la Policía de la Provincia de Buenos Aires solicitaron a cualquier persona que posea datos concretos o precise información relevante comunicarse de forma inmediata con las líneas de emergencia o las dependencias correspondientes. Quienes puedan aportar información útil para dar con su paradero deben llamar al 911 (Emergencias) o bien comunicarse de forma directa a los abonados telefónicos de la DDI Local: 02477-424623 y 02477-429624.