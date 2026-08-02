El acusado del crimen de Juan Benítez acumulaba años de denuncias e investigaciones por conflictos en Paraje Pujol

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Policiales

Un informe incorporado a la causa reconstruye el historial judicial de Ramiro Otermín, investigado durante más de una década por conflictos vecinales, daños y denuncias vinculadas a animales en Paraje Pujol.

El expediente por el homicidio de Juan Ignacio Benítez incorporó un informe que reconstruye las investigaciones judiciales iniciadas contra Ramiro Otermín desde 2015. Si bien el acusado no registra antecedentes penales condenatorios, la Fiscalía detectó numerosas causas por conflictos vecinales, daños, maltrato animal y problemas derivados de la tenencia de animales en Paraje Pujol.

Una conflictividad reiterada El informe elaborado por la Fiscalía 8 no solo analiza el hecho investigado por el homicidio de Juan Ignacio Benítez, sino que también reconstruye el contexto previo de convivencia en Paraje Pujol. Para ello se compulsó el Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP), donde se verificó que Ramiro Otermín no registra antecedentes penales, aunque sí aparece involucrado en diversas investigaciones iniciadas durante los últimos once años.

Los expedientes relevados describen una sucesión de conflictos ocurridos siempre en el mismo ámbito rural, donde vecinos denunciaron daños ocasionados por animales de su propiedad, disputas por alambrados, ocupación de espacios destinados al pastoreo y otros episodios vinculados con la convivencia cotidiana.

Causas desde 2015 De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, Otermín fue investigado en 2015 por un hecho de resistencia a la autoridad, expediente que posteriormente fue archivado.

En 2017 volvió a aparecer mencionado en dos investigaciones. Una correspondió a una denuncia por daños formulada por un productor agropecuario, mientras que otra estuvo relacionada con roturas de alambrados y perjuicios ocasionados por ganado vacuno perteneciente al ahora imputado. Esa causa llegó a ser elevada a juicio, aunque posteriormente el Juzgado de Garantías resolvió sobreseerlo tras hacer lugar a un planteo de la defensa.

Denuncias por animales El informe también incorpora actuaciones iniciadas en 2021 por presunto maltrato animal. En ese procedimiento judicial se allanó el predio donde residía Otermín y fueron secuestrados dos equinos que presentaban malas condiciones sanitarias; uno de ellos murió posteriormente. Sin embargo, el Juzgado Correccional N.° 1 dictó un veredicto absolutorio en diciembre de 2023.

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Ese mismo año también fue investigado en otra causa vinculada con presunto maltrato animal, aunque la investigación terminó archivada.

En 2024 otro productor rural denunció daños provocados por ovinos que atribuyó a animales propiedad de Otermín. Esa investigación también concluyó archivada.

Un conflicto conocido La Fiscalía además revisó una denuncia radicada en 2019 por una vecina del paraje, quien describió los reiterados problemas de convivencia que, según manifestó, mantenían distintos pobladores con Otermín desde varios años antes. En esa presentación mencionó daños en sembrados, alambrados e incluso un accidente que habría estado relacionado con animales pertenecientes al imputado. Esa actuación fue desestimada.

El informe destaca que todas las investigaciones estuvieron radicadas en la Fiscalía especializada en Delitos Rurales y tuvieron como escenario Paraje Pujol, donde Otermín reside desde 2013.