Accidente laboral fatal: murió un operario tras caer al foso del ascensor en una obra del Centro

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Policiales

Diego Mauricio Villalba, de 55 años, murió tras permanecer internado en terapia intensiva luego de sufrir un accidente laboral en una obra céntrica de Pergamino

Un operario de 55 años murió tras sufrir un accidente laboral en una obra céntrica de Pergamino. Diego Mauricio Villalba cayó desde el tercer piso al foso del ascensor, fue trasladado al Hospital San José y permaneció internado en terapia intensiva hasta su fallecimiento.

Incidente fatal El trabajador de la construcción, identificado como Diego Mauricio Villalba, de 55 años y oriundo de la provincia de Salta, falleció durante la tarde-noche del miércoles como consecuencia de las graves lesiones sufridas durante un accidente laboral ocurrido el martes por la tarde en una obra en construcción ubicada sobre General Paz, entre 9 de Julio y Merced, en la zona céntrica de Pergamino.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación judicial, Villalba se encontraba realizando tareas en el sector próximo al hueco del montacargas cuando se produjo el incidente. En esas circunstancias, se habría desprendido el montacargas luego de romperse uno de los cables que sostenía el equipo y el operario terminó cayendo al foso desde el tercer piso.

Las primeras versiones que circularon luego del episodio habían señalado una caída desde una altura superior, pero la investigación permitió establecer preliminarmente que el trabajador se encontraba en el tercer piso al momento del accidente.

Investigación por accidente laboral Según surge de las primeras actuaciones judiciales, Villalba estaba realizando una tarea relacionada con un enchufe destinado a la conexión de las máquinas utilizadas en la obra. Ese punto se encontraba próximo al sector correspondiente al hueco del montacargas.

La mecánica precisa del hecho continúa siendo materia de investigación, por lo que las autoridades judiciales procuran determinar con exactitud las circunstancias en las que se produjo el desprendimiento del equipo y la posterior caída del trabajador.

Tras el accidente, sus compañeros lo asistieron en el lugar y solicitaron la intervención del servicio de emergencias. Personal policial y una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) concurrieron al lugar para brindar asistencia al operario.

Debido a la gravedad de las lesiones, Villalba fue trasladado al Hospital San José, donde ingresó con múltiples traumatismos y debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

Posteriormente, permaneció internado en el área de cuidados intensivos, bajo atención médica, debido a la gravedad del cuadro provocado por las lesiones sufridas durante la caída.

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Accidente laboral bajo peritajes Durante la mañana del miércoles, antes de conocerse el fallecimiento, funcionarios de la Fiscalía Nº 3, a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, concurrieron al lugar del hecho junto con personal de Policía Científica.

El objetivo fue realizar un nuevo relevamiento del escenario y observar las características de la obra, el sistema de montacargas y el sector donde ocurrió la caída. Si bien efectivos especializados ya habían trabajado inicialmente en el lugar, desde la Fiscalía dispusieron nuevas tareas para corroborar las condiciones y reconstruir la mecánica del accidente laboral.

Los investigadores procuran establecer, entre otros aspectos, cómo se encontraba instalado el montacargas, cuál era el estado del sistema de sujeción y qué relación tuvo la falla registrada con la caída del trabajador.

Accidente laboral y autopsia Villalba falleció durante la tarde-noche del miércoles, horas después de haber permanecido internado en estado crítico.

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A raíz del deceso, la Fiscalía interviniente profundizó las actuaciones y dispuso la realización de la autopsia para establecer las causas médicas de la muerte y documentar las lesiones que presentaba el trabajador.

El examen forense se realizó alrededor de las 20:00 del miércoles y forma parte de las medidas incorporadas al expediente judicial.

En forma preliminar, la causa fue caratulada como “Averiguación de causales de muerte”, mientras continúa la investigación destinada a determinar las circunstancias concretas del accidente y establecer eventuales responsabilidades.