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Una mujer se ofendió con el dueño de un supermercado chino que la escrachó por sustraer

La clienta de un super se ofuscó con los responsables del local que compartieron en redes sociales el video que la filmó ocultando un producto de la góndola.

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10 de agosto de 2026 a las 07:47 p. m.
Una mujer se ofendió con el dueño de un supermercado chino que la escrachó por sustraer
Diego, el dueño de autoservicio Merced, sufrió la afrenta de la mujer ofendida porque la filmaron robando y la escracharon en redes sociales.

Un insólito episodio tuvo lugar en un supermercado céntrico de calle Merced al 1000. Al súper chino Autoservicio Merced acudió la mujer ofuscada por un posteo en redes sociales en el que la expusieron públicamente.

El comerciante del lugar sorprendió mediante las cámaras de seguridad a una clienta que ocultaba entre sus prendas un artículo de limpieza sin abonar.

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Si bien en un primer momento la mujer se retiró del local, regresó minutos más tarde en actitud sumamente agresiva exigiendo que se borraran los videos del hecho que habían sido difundidos en redes sociales.

Intervino personal policial y la fiscalía en turno dispuso una medida de prohibición de acercamiento.

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