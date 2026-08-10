Una mujer se ofendió con el dueño de un supermercado chino que la escrachó por sustraer
La clienta de un super se ofuscó con los responsables del local que compartieron en redes sociales el video que la filmó ocultando un producto de la góndola.
Un insólito episodio tuvo lugar en un supermercado céntrico de calle Merced al 1000. Al súper chino Autoservicio Merced acudió la mujer ofuscada por un posteo en redes sociales en el que la expusieron públicamente.
El comerciante del lugar sorprendió mediante las cámaras de seguridad a una clienta que ocultaba entre sus prendas un artículo de limpieza sin abonar.
Las mas leidas de Policiales
Profundo pesar por el suicidio de una joven pergaminense en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Comienza el velatorio de Micaela Díaz, la joven pergaminense hallada sin vida en Buenos Aires
Defraudación al PAMI en Pergamino: imputados abonarán abultada fianza
Hallan sin vida a un hombre de 54 años en su departamento
Búsqueda en Pergamino: piden ayuda para dar con el paradero de Juan Francisco Saranittes
Si bien en un primer momento la mujer se retiró del local, regresó minutos más tarde en actitud sumamente agresiva exigiendo que se borraran los videos del hecho que habían sido difundidos en redes sociales.
Intervino personal policial y la fiscalía en turno dispuso una medida de prohibición de acercamiento.