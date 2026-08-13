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San Pedro: El secretario de Seguridad se reunió con comerciantes y vecinos para fortalecer la prevención del delito

Juan Carlos Agüero encabezó un encuentro en el Centro de Comercio de San Pedro junto a funcionarios y jefes policiales para abordar la seguridad y escuchar reclamos.

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13 de agosto de 2026 a las 01:00 p. m.
San Pedro: El secretario de Seguridad se reunió con comerciantes y vecinos para fortalecer la prevención del delito

El secretario de Seguridad de San Pedro, Juan Carlos Agüero, encabezó una reunión con comerciantes y vecinos en el Centro de Comercio e Industria para analizar la situación de la seguridad en el distrito. Durante el encuentro, autoridades municipales y policiales respondieron inquietudes, presentaron las acciones en marcha y acordaron fortalecer el trabajo conjunto.

Seguridad en San Pedro: diálogo entre autoridades y comerciantes

La reunión se desarrolló en las instalaciones del Centro de Comercio e Industria y respondió a una iniciativa impulsada por la propia entidad. Además de Agüero, participaron la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y jefes de las distintas fuerzas policiales con jurisdicción en el partido.

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Durante el intercambio, los asistentes plantearon sus preocupaciones por distintos hechos de inseguridad registrados en barrios y zonas comerciales, mientras que las autoridades explicaron cómo se organiza el despliegue de patrullas, las tareas preventivas y las estrategias previstas para mejorar la respuesta frente a los delitos.

Juan Carlos Agüero explicó el operativo de prevención

En su exposición, el secretario de Seguridad describió el funcionamiento del sistema de protección local y detalló los recursos con los que cuenta el municipio para coordinar el trabajo de las fuerzas de seguridad.

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Asimismo, sostuvo que es necesario un mayor compromiso del Poder Judicial para garantizar el seguimiento de las investigaciones y avanzar en la resolución de las causas vinculadas a hechos delictivos que afectan a la comunidad.

El Centro de Comercio pidió fortalecer las denuncias formales

Desde la Comisión Directiva del Centro de Comercio valoraron positivamente la realización del encuentro y reafirmaron su intención de continuar promoviendo estos espacios de diálogo entre las autoridades y la comunidad.

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Tanto los representantes del sector comercial como los funcionarios coincidieron en la importancia de que los vecinos formalicen las denuncias correspondientes ante cada hecho de inseguridad. Señalaron que la información canalizada por las vías institucionales resulta fundamental para respaldar las investigaciones y mejorar las acciones de prevención, evitando que los reclamos queden limitados únicamente a las redes sociales.

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