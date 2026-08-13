San Pedro: El secretario de Seguridad se reunió con comerciantes y vecinos para fortalecer la prevención del delito

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Juan Carlos Agüero encabezó un encuentro en el Centro de Comercio de San Pedro junto a funcionarios y jefes policiales para abordar la seguridad y escuchar reclamos.

El secretario de Seguridad de San Pedro, Juan Carlos Agüero, encabezó una reunión con comerciantes y vecinos en el Centro de Comercio e Industria para analizar la situación de la seguridad en el distrito. Durante el encuentro, autoridades municipales y policiales respondieron inquietudes, presentaron las acciones en marcha y acordaron fortalecer el trabajo conjunto.

Seguridad en San Pedro: diálogo entre autoridades y comerciantes La reunión se desarrolló en las instalaciones del Centro de Comercio e Industria y respondió a una iniciativa impulsada por la propia entidad. Además de Agüero, participaron la secretaria de Gobierno, Candelaria Cuscuela, y jefes de las distintas fuerzas policiales con jurisdicción en el partido.

Durante el intercambio, los asistentes plantearon sus preocupaciones por distintos hechos de inseguridad registrados en barrios y zonas comerciales, mientras que las autoridades explicaron cómo se organiza el despliegue de patrullas, las tareas preventivas y las estrategias previstas para mejorar la respuesta frente a los delitos.

Juan Carlos Agüero explicó el operativo de prevención En su exposición, el secretario de Seguridad describió el funcionamiento del sistema de protección local y detalló los recursos con los que cuenta el municipio para coordinar el trabajo de las fuerzas de seguridad.

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Asimismo, sostuvo que es necesario un mayor compromiso del Poder Judicial para garantizar el seguimiento de las investigaciones y avanzar en la resolución de las causas vinculadas a hechos delictivos que afectan a la comunidad.

El Centro de Comercio pidió fortalecer las denuncias formales Desde la Comisión Directiva del Centro de Comercio valoraron positivamente la realización del encuentro y reafirmaron su intención de continuar promoviendo estos espacios de diálogo entre las autoridades y la comunidad.