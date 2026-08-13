Celulosa San Pedro donó un electrocardiógrafo de $1,7 millones al sistema público de salud
El Municipio busca que el Concejo Deliberante apruebe la incorporación del equipo donado por Celulosa San Pedro, que fortalecerá la atención médica y los operativos sanitarios.
El Departamento Ejecutivo Municipal de San Pedro envió al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para aceptar formalmente la donación de un electrocardiógrafo realizada por Celulosa San Pedro S.A. El equipamiento, valuado en 1,76 millones de pesos, será incorporado al patrimonio municipal y estará destinado a fortalecer la atención del sistema público de salud.
Un electrocardiógrafo para reforzar la atención sanitaria
La iniciativa ingresó al Honorable Concejo Deliberante bajo el expediente 5763/2026 y lleva la firma del intendente Cecilio Salazar. El objetivo es convalidar la donación de un electrocardiógrafo Cardi Vex, modelo ECG3P, entregado por la empresa con todos sus accesorios y sin costo para el Municipio.
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Según la documentación presentada, el equipo tiene un valor de mercado de 1.760.000 pesos y permitirá ampliar la capacidad de diagnóstico de los servicios de salud municipales.
El nuevo equipo será utilizado en hospitales y operativos territoriales
Desde la Secretaría de Salud destacaron que la incorporación del electrocardiógrafo permitirá realizar estudios de la actividad eléctrica del corazón tanto en los centros de salud como durante los operativos territoriales que se desarrollan en distintos barrios del partido.
Al tratarse de un dispositivo portátil, facilitará su traslado hacia diferentes puntos del distrito, permitiendo brindar atención médica en jornadas sanitarias fuera de los establecimientos habituales y fortaleciendo las acciones de prevención y diagnóstico temprano.
El Concejo Deliberante deberá aprobar la incorporación del equipamiento
Si bien el electrocardiógrafo ya fue entregado por la empresa, la normativa vigente establece que toda donación destinada al patrimonio municipal debe contar con la aprobación del Concejo Deliberante.
El procedimiento está contemplado en el artículo 57 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por lo que el expediente será analizado por los concejales antes de su tratamiento en el recinto. Una vez aprobado, el equipo quedará incorporado oficialmente al patrimonio municipal y podrá ser utilizado de manera permanente por el sistema público de salud de San Pedro.