Los Olivos Ramallo: proyectan un nuevo paseo costero con gastronomía, cabañas y puerto náutico

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El proyecto busca recuperar el Bajo de los Olivos con un parque ribereño que combine turismo, recreación, comercio y preservación ambiental.

El Bajo de los Olivos podría transformarse en un nuevo espacio turístico y recreativo para Ramallo. La iniciativa para crear el Parque Ribereño “Paseo de los Olivos” fue presentada ante vecinos y posteriormente avanzó en el Concejo Deliberante, donde se trató la adjudicación de la concesión para desarrollar el proyecto.

Presentaron el proyecto del Paseo de los Olivos ante vecinos La presentación de la propuesta se realizó este martes por la tarde en el Centro Misional Guadalupe, donde se dieron a conocer las características generales del futuro parque ribereño y los alcances de la iniciativa.

El encuentro estuvo encabezado por el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, y el secretario de Desarrollo, Pablo Wozniak, quienes explicaron los principales aspectos del proyecto y la intención de recuperar y poner en valor uno de los sectores de mayor atractivo paisajístico de la costa ramallense.

La propuesta apunta a generar un nuevo punto de encuentro para vecinos y visitantes, incorporando espacios destinados al turismo, la recreación y distintas actividades sociales, culturales y deportivas, sin perder de vista las características naturales del sector conocido como Bajo de los Olivos.

El Concejo Deliberante avanzó con la concesión del parque ribereño El proyecto también tuvo un avance institucional este miércoles, cuando el Concejo Deliberante de Ramallo trató la adjudicación correspondiente a la Licitación Pública N° 06/2026.

En el proceso se presentó un único oferente, la empresa Servi Galo SRL. La aprobación de la oferta permite avanzar con la formalización del convenio de concesión para el desarrollo del futuro Parque Ribereño “Paseo de los Olivos”.

De acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego, el concesionario deberá asumir la ejecución y el financiamiento de las obras previstas. También tendrá a su cargo la explotación comercial, el mantenimiento y la conservación integral del espacio durante el período establecido para la concesión.

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El plazo previsto es de hasta 240 meses, es decir, 20 años. Además, se contempla la posibilidad de una prórroga de hasta 60 meses, cuya eventual aplicación estará vinculada al grado de cumplimiento del programa de inversiones y a la importancia del proyecto integral.

Qué actividades tendrá el nuevo paseo costero de Ramallo Entre los usos comerciales contemplados en la iniciativa aparecen diferentes propuestas vinculadas con el turismo y la recreación. El proyecto incluye alternativas gastronómicas y hoteleras, además de la posibilidad de incorporar cabañas, un puerto náutico y sectores destinados al desarrollo paisajístico.

De esta manera, el Paseo de los Olivos busca convertirse en un nuevo atractivo de la costa de Ramallo, con una propuesta que combine el aprovechamiento turístico del lugar con espacios para el disfrute de la comunidad.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que cualquier intervención deberá contemplar las condiciones ambientales del Bajo de los Olivos. El desarrollo deberá respetar la condición de zona ambiental del sector y compatibilizar las obras y actividades previstas con la protección del ecosistema.