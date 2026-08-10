Un hallazgo en San Pedro revela que los Granaderos a Caballo fueron reactivados en 1852

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Nueve documentos oficiales encontrados en el Museo Paleontológico de San Pedro revelan un intento desconocido de reorganizar el histórico regimiento.

El descubrimiento de nueve partes oficiales inéditos en el Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro aporta una nueva perspectiva sobre la historia militar argentina. Los documentos confirman que el Regimiento de Granaderos a Caballo fue reorganizado y permaneció en actividad durante aproximadamente cinco meses en 1852, tras la batalla de Caseros.

Un hallazgo histórico en el Museo Paleontológico de San Pedro La documentación fue encontrada durante las tareas de análisis y digitalización de miles de manuscritos pertenecientes al antiguo Juzgado de Paz de San Pedro, transferidos al museo en 2020 por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

El descubrimiento estuvo a cargo del director del museo, José Luis Aguilar, junto con Noelia González y Javier Saucedo. Los investigadores localizaron nueve partes oficiales que permanecían inéditos y que permiten reconstruir un episodio prácticamente desconocido de la historia del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Hasta ahora, la historiografía sostenía que la unidad creada por el General José de San Martín en 1812 había sido disuelta en 1826 y que recién volvió a organizarse de manera definitiva en 1903. Sin embargo, esta nueva evidencia documental demuestra que existió una reorganización transitoria entre marzo y julio de 1852 bajo la denominación de "Regimiento de Granaderos a Caballo de Nueva Creación".

Qué revelan los documentos inéditos de 1852 Los manuscritos fueron firmados por el coronel Eustoquio Frías, veterano de las campañas sanmartinianas, y por el teniente coronel Justo Rufino Guaty. En ellos aparecen registros administrativos y militares que permiten conocer el funcionamiento cotidiano del cuerpo.

Entre la información recuperada figuran listas de oficiales y soldados, inventarios de armamento, monturas, vestuario, útiles de escritorio y elementos de campaña, además de registros sobre la evolución de la cantidad de efectivos.

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La documentación muestra que el regimiento comenzó con 25 integrantes en marzo de 1852 y llegó a reunir al menos 56 hombres hacia junio de ese año. También consta la incorporación de 200 monturas, armas como carabinas, lanzas y sables, además de tiendas de campaña, utensilios de rancho y equipamiento para una banda militar.

La reorganización de los Granaderos tras la batalla de Caseros Según explicó José Luis Aguilar, hasta el momento la única referencia sobre este intento de reorganización provenía de un relato autobiográfico del propio Eustoquio Frías conservado en el Museo Mitre. Tras la caída de Juan Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, el general Justo José de Urquiza y el entonces ministro de Guerra, Manuel de Escalada, le encomendaron formar una fuerza de caballería mediante el sistema de enganche.

El trabajo de investigación también contó con el aporte del historiador Roberto Colimodio, quien analizó ese documento autobiográfico y ayudó a contextualizar la información encontrada.