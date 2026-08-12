> San Antonio de Areco logró 12 distinciones y dos pases a la Feria Provincial de Ciencias

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San Antonio de Areco presentó 32 proyectos en Colón, logró 12 distinciones y obtuvo dos de los 11 pases a la instancia provincial que se realizará en septiembre.

San Antonio de Areco tuvo una destacada participación en la Feria Regional de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología 2026, realizada en Colón. La delegación local presentó 32 proyectos y consiguió 12 distinciones, mientras que dos trabajos fueron seleccionados para avanzar a la instancia provincial que tendrá lugar en septiembre en La Costa.

Dos proyectos de Areco avanzaron a la Feria Provincial La instancia regional reunió en la ciudad de Colón a más de 160 proyectos pertenecientes a los distintos distritos que integran la Región 13. De ese conjunto, solamente 11 trabajos consiguieron la clasificación a la Feria Provincial y San Antonio de Areco logró quedarse con dos de esos lugares.

Uno de los proyectos seleccionados fue “Voces perdidas de la dictadura en San Antonio de Areco”, de la Escuela Secundaria N°1 “Juan Hipólito Vieytes”. La propuesta corresponde al área de Derecho y Ciudadanía y fue desarrollada por los estudiantes Candela Alonso Zemele y Enzo Di Carlo, con el acompañamiento de la profesora Delfina Cicarelli.

El trabajo aborda la última dictadura desde una mirada vinculada con la historia y la memoria de San Antonio de Areco, recuperando acontecimientos y testimonios relacionados con la comunidad local.

El segundo proyecto clasificado pertenece al Jardín Municipal “El Duende Azul”. Se trata de “Creación de una galería de retratos sobre personas importantes de nuestro pueblo”, una propuesta realizada por los niños y niñas de sala de 4 junto a la docente Brenda Smarke, quien ya había representado anteriormente a Areco en una Feria Provincial.

Doce proyectos de instituciones de Areco recibieron distinciones Además de las dos clasificaciones, la participación de San Antonio de Areco dejó un total de 12 proyectos distinguidos en los distintos niveles educativos. La distribución incluyó dos trabajos de Inicial, tres de Primaria y siete de Secundaria, reflejando la amplitud de propuestas presentadas por las instituciones locales.

En el nivel Inicial, además del proyecto del Jardín Municipal “El Duende Azul” que avanzó a la instancia provincial, recibió una distinción “Creación de un spot ambiental sobre el cuidado del Río Areco”, del Jardín de Infantes Santa María de la Asunción.

En Primaria fueron reconocidos “La Luna, ¡para todos!”, del CEC N°801 “La Huella de Areco”; “Los secretos del suelo”, de la Escuela Primaria N°9 “Juan Bautista Alberdi” de Duggan; y “Patitas Felices”, de la Escuela Primaria N°4 “General San Martín”.

La propuesta del CEC N°801 impulsa, entre otras iniciativas, la creación de un observatorio astronómico, mientras que los otros trabajos abordaron diferentes temáticas relacionadas con el ambiente, el conocimiento y el bienestar.

La Secundaria concentró siete de las distinciones El nivel Secundario fue el que obtuvo la mayor cantidad de reconocimientos, con siete de las 12 distinciones conseguidas por Areco en la Feria Regional de Ciencias.

La Escuela Secundaria N°3 “Mariano Ustariz” de Villa Lía recibió reconocimientos por “Raíces que nos unen” y “POV: si hay brecha que no se note”, ambos correspondientes al área de Ciencias Sociales.

Por su parte, la Escuela Secundaria N°1 obtuvo distinciones por “Cicatrices invisibles. Violencias en los noviazgos adolescentes” y por “Voces perdidas de la dictadura en San Antonio de Areco”, este último con el valor agregado de haber conseguido el pase a la instancia provincial.

La Escuela Secundaria N°2 “Ricardo Pannunzio” también fue reconocida por “El arte ha muerto”, un proyecto que aborda el impacto y las posibilidades de la inteligencia artificial generativa en el campo artístico.

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La Escuela de Educación Secundaria Técnica N°1 sumó otras dos distinciones con propuestas vinculadas a áreas diferentes. “Alimento Funcional NutriSport” fue desarrollado por estudiantes de Industria de Procesos a partir de la elaboración de un alfajor proteico, mientras que “Eco Cleaner – Prototipo Acuático”, correspondiente al área de Ingeniería y Tecnología, presentó una propuesta orientada a la limpieza del río.

Con estos resultados, San Antonio de Areco quedó entre los distritos con mayor cantidad de menciones en la edición regional. La clasificación adquiere especial relevancia si se considera que, de los más de 160 proyectos presentados en Colón, solamente 11 continuarán en la competencia provincial.