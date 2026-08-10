San Antonio de Areco: Cicloturismo: una nueva travesía volvió a unir Areco y Duggan por los caminos rurales

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Región

La cuarta salida del año reunió a unos 35 ciclistas en un recorrido de 40 kilómetros. La propuesta sigue creciendo y atrae participantes de distintas localidades de la región.

El programa de Cicloturismo de San Antonio de Areco concretó este sábado una nueva jornada por los caminos rurales del distrito. Cerca de 35 ciclistas participaron de la cuarta salida de 2026, en un circuito de aproximadamente 40 kilómetros que unió Areco, Duggan y el punto de partida, consolidando una propuesta deportiva y turística en constante crecimiento.

Cicloturismo en Areco: una propuesta que suma cada vez más participantes La actividad, organizada por la Dirección de Deportes municipal, tuvo como punto de partida el tradicional Puente Viejo y convocó a ciclistas de distintos niveles para recorrer un trazado de intensidad intermedia entre San Antonio de Areco y la localidad de Duggan.

Con el paso de las distintas ediciones, el Cicloturismo se fue transformando en una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan combinar deporte, naturaleza y turismo. La convocatoria ya trasciende los límites del distrito y reúne participantes provenientes de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires.

En salidas anteriores se registró la presencia de ciclistas de Santa Lucía, Capitán Sarmiento, Capilla del Señor e incluso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reflejando el creciente interés que despierta esta iniciativa.

Los caminos rurales, protagonistas de una experiencia deportiva y turística Uno de los principales atractivos de la propuesta es la posibilidad de recorrer paisajes rurales característicos de San Antonio de Areco en un ambiente grupal y recreativo. El circuito permite disfrutar de caminos de tierra, espacios naturales y sectores de gran valor paisajístico que forman parte de la identidad del distrito.

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Las redes sociales, las recomendaciones entre ciclistas y el boca a boca fueron impulsando el crecimiento de la actividad, que se consolida como una opción para quienes buscan conocer la región desde una perspectiva diferente.

Seguridad y organización en cada salida de Cicloturismo Como en cada edición, la organización recordó una serie de medidas destinadas a garantizar la seguridad de los participantes. Entre los requisitos establecidos figuraron el uso obligatorio de casco, contar con la bicicleta en buenas condiciones mecánicas, llevar una cámara de repuesto e hidratación suficiente para completar el recorrido.

Además, el grupo realizó una pausa a mitad del trayecto y contó con acompañamiento permanente durante toda la actividad. Antes de iniciar la travesía, Luis Amas y Fernando Lassalle Casanave dialogaron sobre el crecimiento que viene experimentando el programa.