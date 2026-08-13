San Antonio de Areco: Inundaciones, así funcionarán las evacuaciones, alerta y asistencia en los barrios

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Vecinos y autoridades avanzaron en el protocolo de emergencia, que definirá alertas, evacuaciones, cortes de luz y asistencia ante una inundación.

13 de agosto de 2026 a las 11:51 a. m.

13 de agosto de 2026 a las 11:51 a. m.

La segunda reunión de trabajo con vecinos de zonas inundables permitió conocer detalles del protocolo que se prepara para responder ante una eventual emergencia. El encuentro reunió a funcionarios municipales de San Antonio de Areco, Bomberos, SANEAR, Policía, CEOSP, agentes sanitarios, concejales, especialistas y vecinos, aunque quedó pendiente la presentación del Plan de Gestión del Riesgo.

Cómo funcionarán las alertas y la evacuación por inundaciones Uno de los principales objetivos del protocolo será establecer una organización clara para actuar ante una crecida. Cada barrio contará con un referente identificado, que funcionará como nexo entre los vecinos y las autoridades durante una emergencia.

Las condiciones meteorológicas serán monitoreadas en diferentes períodos: largo plazo, con evaluaciones mensuales; mediano plazo, entre 7 y 14 días; y corto plazo, cuando la anticipación puede reducirse a pocas horas.

La orden de evacuación podrá comunicarse por distintas vías, entre ellas el Intendente, los referentes barriales, la aplicación SAT, medios de comunicación, redes sociales y megáfonos desplegados en los sectores afectados.

Durante el encuentro se remarcó la importancia de realizar una evacuación en seco, antes de que el avance del agua dificulte el traslado y obligue a utilizar mayores recursos para rescates.

Los vehículos municipales estarán destinados a trasladar a las personas desde los puntos de encuentro hacia lugares seguros, mientras que Bomberos intervendrá en las situaciones que requieran rescate.

También se realizarán pruebas de alertas mediante la aplicación SAT. Por ese motivo, se pidió a los vecinos que estén atentos a las notificaciones y se recomendó descargar la aplicación para recibir directamente los avisos oficiales.

Cortes de luz, agua potable y asistencia durante la emergencia Otro de los aspectos abordados durante la reunión fue el funcionamiento de los servicios esenciales. La CEOSP informó que el corte del suministro eléctrico se realizaría prácticamente en simultáneo con la orden de evacuación.

El servicio será interrumpido cuando el agua alcance el nivel del cordón y sólo podrá restablecerse una vez que el sector se encuentre completamente fuera del agua. La zona de la Ribera presenta mayores dificultades para efectuar cortes parciales, mientras que Los Horneros cuenta con un sistema eléctrico seccionado e independiente.

También se advirtió sobre el uso de grupos electrógenos. En caso de una inundación, no deberán conectarse directamente a la instalación eléctrica de la vivienda si existe posibilidad de que la red sea energizada nuevamente, debido al riesgo que esto representa para vecinos y trabajadores.

Desde SANEAR se informó que tres bombas quedan bajo agua durante una inundación y que luego deben atravesar un protocolo sanitario, junto con la Autoridad del Agua, antes de volver a operar.

Durante una contingencia también se habilitará otro punto para el vuelco de camiones atmosféricos, debido a que la planta habitual queda dentro del área afectada. Además, se duplicará la dosificación de cloro en la red para garantizar la potabilidad del agua.

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En materia sanitaria, se indicó que si el Hospital Emilio Zerboni quedara comprometido por el avance del agua, determinadas atenciones de urgencia serían trasladadas al Jardín Martín Pescador.

Bomberos, animales y los recursos disponibles para evacuar La planificación también contempla la participación de Bomberos Voluntarios y de vecinos que cuentan con embarcaciones y que podrían colaborar ante una situación extrema.

Sin embargo, se aclaró que ninguna embarcación civil que no esté registrada podrá ingresar por su cuenta a los sectores afectados. También se estableció que no se realizarán rescates durante la noche, por las dificultades y riesgos que implica operar en esas condiciones.

Durante la reunión se hizo especial hincapié en la situación de los animales. Las mascotas no deberán quedar encerradas ni atadas dentro de las viviendas que sean evacuadas. En este punto también se prevé la participación de integrantes de Corazones Vagabundos, vinculados al rescate y asistencia de animales durante una emergencia.

Otro de los aspectos señalados fue la disponibilidad limitada de Bomberos durante una inundación. Mientras el personal atiende la emergencia hídrica, debe continuar respondiendo ante incendios, accidentes y otras situaciones que puedan ocurrir en la ciudad.

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Por ese motivo, las autoridades insistieron en que una evacuación anticipada permite reducir la necesidad de rescates y preservar recursos que pueden resultar fundamentales durante una emergencia de gran magnitud.

El Plan de Gestión del Riesgo todavía está pendiente La reunión tuvo además una ausencia que no pasó inadvertida. El ingeniero Pablo Romanazzi, cuya participación había sido anunciada para presentar los avances del Plan de Gestión del Riesgo y los Protocolos Barriales, finalmente no asistió.

Según se explicó durante el encuentro, el proyecto todavía no estaría terminado. De esta manera, los vecinos pudieron conocer parte de la estructura operativa que se prepara, pero aún resta acceder al plan integral anunciado.

De acuerdo con lo informado, en aproximadamente 15 días se compartiría el protocolo barrial completo en formato PDF. El documento permitirá conocer con mayor precisión los procedimientos, responsabilidades, puntos de encuentro y mecanismos de comunicación previstos para cada sector.