La Escuela N° 5 de Ramallo ya organiza una nueva edición de la Fiesta de la Empanada

> La Escuela N° 5 de Ramallo ya organiza una nueva edición de la Fiesta de la Empanada

Región

La tradicional celebración se realizará el 14 de noviembre con entrada libre. Habrá gastronomía, espectáculos y una nueva convocatoria para toda la comunidad.

La Escuela N° 5 "Tomás O' Canavery" de Ramallo comenzó los preparativos para una nueva edición de la tradicional Fiesta de la Empanada, uno de los eventos más esperados por la comunidad educativa. La celebración tendrá lugar el sábado 14 de noviembre, desde las 19:30, en las instalaciones del establecimiento, con entrada libre y gratuita para todos los vecinos.

Una fiesta que ya es una tradición para la comunidad La Fiesta de la Empanada se ha consolidado con el paso de los años como uno de los encuentros más representativos organizados por la institución educativa. Además de reunir a estudiantes, docentes, familias y exalumnos, el evento convoca a vecinos de distintos puntos de la ciudad que se acercan para compartir una noche de gastronomía, música y entretenimiento.

El principal atractivo será, una vez más, la elaboración y venta de las tradicionales empanadas, preparadas con el esfuerzo conjunto de la comunidad educativa. La propuesta no solo busca ofrecer un producto gastronómico de calidad, sino también generar un espacio de encuentro y fortalecer el vínculo entre la escuela y la sociedad.

Desde la organización destacaron que el evento mantiene el espíritu solidario que lo caracteriza, ya que los fondos recaudados suelen destinarse a proyectos institucionales, mejoras edilicias y distintas iniciativas educativas que benefician directamente a los estudiantes.

Música, espectáculos y artistas que se anunciarán próximamente Si bien todavía no se confirmó la grilla artística, desde la Escuela N° 5 adelantaron que en las próximas semanas se darán a conocer los nombres de los músicos y grupos que animarán la noche.

Como ocurre en cada edición, se espera la participación de artistas locales y regionales, quienes aportarán un marco festivo para acompañar una velada pensada para disfrutar en familia.

La combinación de buena gastronomía, espectáculos en vivo y un ambiente familiar convierte a esta celebración en una propuesta que año tras año logra una importante convocatoria.

Los organizadores invitaron a la comunidad a seguir las redes sociales y los canales oficiales de la institución para conocer las novedades relacionadas con la programación artística y otros detalles del evento.

Cuándo será la Fiesta de la Empanada 2026 La cita será el 14 de noviembre de 2026, desde las 19:30, en la Escuela N° 5 "Tomás O' Canavery", donde el ingreso será completamente gratuito.

La institución ya trabaja en los preparativos para recibir a una gran cantidad de vecinos y ofrecer una nueva edición de una fiesta que se ha convertido en un clásico del calendario local.

Datos principales del evento Evento: Fiesta de la Empanada 2026.

Fecha: Sábado 14 de noviembre.

Horario: Desde las 19:30.

Lugar: Escuela N° 5 "Tomás O' Canavery".

Entrada: Libre y gratuita.

Artistas invitados: Serán anunciados próximamente.