Urquiza se prepara para recibir a La Muni en tu Pueblo

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Pergamino

Este lunes, la Municipalidad de Pergamino llevará a Urquiza la primera edición de La Muni en tu Pueblo, una iniciativa que busca acercar la gestión a las localidades y facilitar el acceso a trámites, asesoramiento y servicios.

Este lunes feriado nacional, Urquiza será escenario de la primera edición de La Muni en tu Pueblo, una propuesta impulsada por la Municipalidad de Pergamino que tiene como eje llevar la presencia del Estado municipal a las localidades del Partido y generar un contacto más directo con los vecinos.

La actividad se desarrollará entre las 13:00 y las 17:00 en la Plaza Juan Anchorena y tendrá, en esta oportunidad, un condimento especial: estará pensada también como una celebración por el Día del Niño, con actividades recreativas, juegos, regalos y merienda para los más chicos.

La convocatoria no estará limitada exclusivamente a los vecinos de Urquiza. También se invita a participar a las familias de Fontezuela, con la intención de que ambas comunidades puedan compartir una tarde diferente y, al mismo tiempo, acceder a distintas propuestas municipales sin necesidad de trasladarse hasta Pergamino.

“Parte del gabinete de la Municipalidad de Pergamino vamos a acompañar al delegado de Urquiza para acercar distintos estamentos municipales y que los vecinos puedan hacer consultas y recibir información sin tener que trasladarse a la ciudad”, explicó el

Acercar el Estado a los vecinos La Muni en tu Pueblo surge como un desprendimiento de La Muni en tu Barrio, programa que comenzó el año pasado y que ya recorrió distintos sectores de Pergamino con la intención de acercar la gestión municipal a los barrios.

La lógica es similar, aunque adaptada a la realidad de las localidades del Partido: descentralizar la atención, fortalecer el trabajo territorial y generar espacios de encuentro entre el Estado y los vecinos.

En cada recorrida, los equipos municipales ponen a disposición servicios, asesoramiento y herramientas de distintas áreas, pero también actividades recreativas y talleres para personas de todas las edades. Así, las propuestas vinculadas con salud, trámites o asistencia social conviven con espacios destinados a la participación, la educación y la recreación.

El objetivo es que el vecino pueda encontrar respuestas, plantear inquietudes y conocer los programas y servicios municipales en un ámbito cercano y cotidiano.

En ese sentido, la jornada de Urquiza tendrá una característica que atraviesa toda la iniciativa: el contacto directo. Los funcionarios y trabajadores municipales estarán disponibles para conversar con los habitantes, responder consultas y conocer cuáles son las problemáticas que necesitan atención.

Trámites, consultas y asesoramiento Una parte importante de la jornada estará destinada a acercar servicios y asesoramiento de diferentes dependencias municipales.

Entre las áreas que participarán se encuentra la Secretaría de Hacienda y Finanzas, que ofrecerá información relacionada con las tasas municipales, exhibiciones, bonificaciones y moratorias.

El secretario de Hacienda y Finanzas, Andrés Dall’Occhio, valoró especialmente la posibilidad de establecer un contacto directo con los contribuyentes de la localidad.

“Nos parece interesante acercarnos al vecino y que pueda despejar dudas con respecto a las tasas municipales. Celebramos esta posibilidad de acercarnos y tener un vínculo cordial en el pueblo”, sostuvo.

La presencia del área permitirá que los vecinos puedan realizar consultas y recibir información sobre cuestiones que habitualmente requieren una visita a las oficinas municipales en Pergamino.

Además, a través de la delegación también se podrá interactuar con el sistema RAFAM, facilitando determinadas gestiones y acercando herramientas de administración municipal a los habitantes de la localidad.

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La propuesta busca así eliminar, al menos en parte, una de las dificultades habituales para quienes viven en las localidades: la necesidad de trasladarse hasta la ciudad cabecera para realizar consultas o iniciar determinados trámites.

Seguridad: escuchar las necesidades Otra de las áreas que tendrá participación será la Secretaría de Seguridad. La presencia del área no estará limitada a brindar información, sino que también tendrá como finalidad generar un intercambio con los vecinos y conocer cuáles son las situaciones que requieren atención específica.

Su titular, Ignacio Doddi, destacó el trabajo que se viene desarrollando desde hace tiempo en Urquiza y enumeró algunas de las herramientas que forman parte de esa tarea.

“Siempre tratamos de acercarnos a los vecinos y brindarles algunas herramientas. Desde hace mucho venimos trabajando con esta localidad, tanto la parte del Destacamento, móviles, cámaras, tranqueras geolocalizadas”, señaló.

La jornada permitirá, además, profundizar ese contacto con quienes viven diariamente en el pueblo. “En este caso, podemos conversar, asesorarlos y detectar qué problemática local podemos corregir”, agregó Doddi.

La posibilidad de hablar cara a cara con funcionarios y representantes de las diferentes áreas aparece así como uno de los componentes centrales de “La Muni en tu Pueblo”. No se trata únicamente de llevar información, sino de recoger información del territorio: saber qué preocupa, qué hace falta y cuáles son las situaciones que los vecinos consideran prioritarias.

Una celebración para toda la familia Más allá de los trámites y el asesoramiento, la jornada tendrá un fuerte componente recreativo. La edición de Urquiza fue pensada especialmente para que las familias puedan acercarse a la plaza y disfrutar de una tarde diferente.

Habrá juegos, una kermés deportiva, actividades recreativas, regalos y merienda para los chicos. La intención es que la propuesta no quede reducida a una jornada institucional, sino que se convierta en un verdadero encuentro comunitario.

También habrá un servicio de buffet a cargo de instituciones de la localidad. De esta manera, la actividad servirá no solamente para compartir una tarde en familia, sino también para acompañar y fortalecer el trabajo que realizan las entidades de Urquiza.

El delegado de la localidad, Franco Aquaticci, puso el foco justamente en la posibilidad de recibir a la comunidad y abrir las puertas del pueblo. “Es una alegría enorme abrir las puertas de nuestro pueblo y que nos visiten. También es una oportunidad para que los vecinos puedan hacer preguntas y consultas que muchas veces llegan a la delegación y que nosotros no podemos resolver”, expresó.

La jornada tendrá entonces una doble dimensión: por un lado, la posibilidad de acercar respuestas y herramientas municipales; por otro, la oportunidad de fortalecer los vínculos entre los propios vecinos y las instituciones que forman parte de la vida cotidiana de Urquiza.

Instituciones protagonistas La participación de la comunidad no estará limitada a las áreas municipales. Diversas instituciones de Urquiza y propuestas educativas de la región formarán parte de la actividad.

Entre las entidades y organizaciones que estarán presentes se encuentran UNNOBA, Universidad Siglo 21, la Escuela Nº 15 Lucila Anchorena, el Jardín Nº 909 Gabriela Mistral, el Instituto Juan Anchorena, el Club Juan Anchorena, el Centro de Jubilados Urquiza, la Agrupación Gaucha El Resero y la Asociación Civil de la Tierra.