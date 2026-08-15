Pago de la luz: la Cooperativa destacó el compromiso mensual de los pergaminenses

Pergamino

Desde la entidad remarcaron que el comportamiento de los usuarios constituye un aspecto fundamental para el funcionamiento de la institución, ya que el pago en término de las facturas permite afrontar los compromisos vinculados con la prestación del servicio.

La Cooperativa Eléctrica de Pergamino puso en valor el cumplimiento de sus asociados al momento de abonar las facturas de energía y destacó el esfuerzo que realizan mes a mes los pergaminenses para sostener al día el servicio eléctrico, aun en un contexto económico que continúa representando un desafío para numerosas familias.

Desde la entidad remarcaron que el comportamiento de los usuarios constituye un aspecto fundamental para el funcionamiento de la institución, ya que el pago en término de las facturas permite afrontar los compromisos vinculados con la prestación del servicio, realizar tareas de mantenimiento y avanzar con las inversiones necesarias para garantizar el suministro eléctrico en Pergamino y las localidades del Partido.

Desde la Cooperativa señalaron que, detrás de cada factura abonada, existe un esfuerzo concreto del asociado para cumplir con sus obligaciones. En este sentido, consideraron necesario reconocer especialmente a aquellos pergaminenses que priorizan el pago de la energía dentro de la economía familiar y mantienen regularizada su situación.

“El cumplimiento adquiere todavía mayor relevancia al considerar que la Cooperativa Eléctrica no limita su actividad a la distribución de energía. La institución desarrolla además una serie de servicios sociales que forman parte de su función dentro de la comunidad y que requieren de una estructura permanente para poder sostenerse”, indicó la entidad ante la consulta del Diario.

Entre esas prestaciones se encuentra el Banco Ortopédico, un servicio de marcada importancia para numerosas familias de Pergamino que necesitan acceder, de manera temporal, a elementos destinados a facilitar la recuperación o mejorar las condiciones de vida de personas que atraviesan distintas situaciones de salud o movilidad reducida.

Servicios y atención constante El Banco Ortopédico constituye, en ese sentido, una herramienta de asistencia que les permite a los asociados disponer de los elementos que muchas veces tienen un costo elevado o son difíciles de conseguir. La posibilidad de contar con estos recursos representa una ayuda concreta para las familias y refleja el perfil social que la Cooperativa busca mantener junto con su actividad principal. Desde la entidad hicieron hincapié en que este tipo de prestaciones también forman parte del compromiso cooperativo y que su continuidad depende, en buena medida, de la participación y el acompañamiento de los propios asociados.

La Cooperativa Eléctrica cuenta con una amplia presencia en la vida cotidiana de Pergamino. Además de garantizar un servicio esencial como la electricidad, mantiene una serie de iniciativas y prestaciones que tienen impacto directo en la comunidad. Por eso, desde la institución consideran que el vínculo con los asociados excede la relación estrictamente comercial vinculada con el pago de una factura.

En este marco, el reconocimiento al cumplimiento de los pergaminenses busca también poner en valor el concepto de cooperativismo. Cada usuario forma parte de una estructura que necesita del compromiso colectivo para sostener sus servicios y continuar dando respuestas a las necesidades de la comunidad. El pago de la factura de energía representa así una obligación individual, pero también tiene una incidencia sobre el funcionamiento general de la Cooperativa. La regularidad en los pagos permite mantener una mayor previsibilidad financiera y contribuye a que la institución pueda atender sus responsabilidades, sostener la infraestructura eléctrica y continuar con las prestaciones complementarias que brinda.

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Un esfuerzo constante En tiempos en los que los hogares deben administrar cuidadosamente sus ingresos y establecer prioridades, desde la Cooperativa valoraron especialmente el esfuerzo que realizan los pergaminenses para cumplir con sus obligaciones. El reconocimiento alcanza tanto a quienes mantienen sus cuentas al día como a aquellos asociados que, pese a las dificultades económicas, procuran sostener la regularidad de sus pagos.

La mirada puesta en el usuario y en la comunidad constituye uno de los aspectos centrales del modelo cooperativo. En Pergamino, esa relación se expresa no solamente a través de la prestación de electricidad, sino también mediante servicios que tienen una finalidad social y que pueden resultar determinantes para quienes necesitan asistencia.

El Banco Ortopédico es uno de los ejemplos más concretos de esa función. La disponibilidad de elementos ortopédicos puede significar una solución inmediata para una familia que debe afrontar una recuperación, una rehabilitación o una situación de movilidad que requiere equipamiento específico. Por eso, su continuidad representa una prestación de especial valor para los pergaminenses.

Desde la Cooperativa Eléctrica insistieron, en consecuencia, en la importancia de sostener el compromiso entre la institución y sus asociados. El cumplimiento de las obligaciones permite fortalecer el funcionamiento de la entidad y, al mismo tiempo, mantener servicios que trascienden la provisión de energía.