“Rojos Globos Rojos” vuelve a escena con tres funciones

Cultura

La obra de Eduardo “Tato” Pavlovsky, protagonizada por Neme Carenzo y Lorena Clavellino, se presentará este sábado y el 22 y 29 a las 21:00, en Habemus Theatrum, en una propuesta que combina humor, ironía y reflexión sobre la actualidad.

“Rojos Globos Rojos” regresa a los escenarios de Pergamino con únicamente tres funciones, previstas para este sábado y los sábados 22 y 29 a las 21:00 en Habemus Theatrum, en Jujuy 227. La propuesta recupera una obra de Eduardo “Tato” Pavlovsky que, desde el humor y la ironía, invita también a reflexionar sobre cuestiones de actualidad y sobre las experiencias individuales y colectivas.

Neme Carenzo y Lorena Clavellino vuelven a ponerse en la piel de “Cardenal” y de una de las “Hermanas Popis”, dos artistas de varieté que atraviesan una situación límite ante el inminente cierre del Teatrito de los Globos Rojos. En ese contexto, repasan su propia historia y, a través de sus recuerdos, pensamientos y conversaciones, construyen un recorrido que combina situaciones humorísticas con reflexiones existenciales y miradas sobre el presente.

La puesta propone así recuperar el particular universo creado por Pavlovsky, donde el teatro dentro del teatro se convierte en un espacio para abordar, con una mirada crítica y sensible, distintas problemáticas que atraviesan a la sociedad.

La obra tuvo su estreno en 2017, en la antigua sala de Habemus Theatrum, donde alcanzó una muy buena recepción del público. Posteriormente, la producción realizó funciones en distintas ciudades de la región, entre ellas Rojas, Colón y San Nicolás.

Seguí leyendo Pergamino Urquiza se prepara para recibir a La Muni en tu Pueblo

En esta nueva presentación, el elenco está integrado por Neme Carenzo y Lorena Clavellino, con dirección de Fabricio Sceglio y producción de Hacemos Teatro Pergamino.

El equipo artístico se completa con Laura Riera en fotografía; Facu Cruz en diseño de luces; Bernarda Funes en diseño y realización de vestuario; y Comunicar Cultura en diseño gráfico y comunicación.