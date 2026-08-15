Publicidad
Pergamino
La Opinión Online
LO SportsLO Campo
Fúnebres
Cultura

“Rojos Globos Rojos” vuelve a escena con tres funciones

La obra de Eduardo “Tato” Pavlovsky, protagonizada por Neme Carenzo y Lorena Clavellino, se presentará este sábado y el 22 y 29 a las 21:00, en Habemus Theatrum, en una propuesta que combina humor, ironía y reflexión sobre la actualidad.

Marcá La Opinión como fuente preferida en Google
15 de agosto de 2026 a las 10:01 a. m.
“Rojos Globos Rojos” vuelve a escena con tres funciones
Neme Carenzo y Lorena Clavellino vuelven a ponerse en la piel de “Cardenal” y de una de las “Hermanas Popis”.

“Rojos Globos Rojos” regresa a los escenarios de Pergamino con únicamente tres funciones, previstas para este sábado y los sábados 22 y 29 a las 21:00 en Habemus Theatrum, en Jujuy 227. La propuesta recupera una obra de Eduardo “Tato” Pavlovsky que, desde el humor y la ironía, invita también a reflexionar sobre cuestiones de actualidad y sobre las experiencias individuales y colectivas.

Neme Carenzo y Lorena Clavellino vuelven a ponerse en la piel de “Cardenal” y de una de las “Hermanas Popis”, dos artistas de varieté que atraviesan una situación límite ante el inminente cierre del Teatrito de los Globos Rojos. En ese contexto, repasan su propia historia y, a través de sus recuerdos, pensamientos y conversaciones, construyen un recorrido que combina situaciones humorísticas con reflexiones existenciales y miradas sobre el presente.

Publicidad

Las mas leidas de Cultura

1

En una jornada histórica, Pergamino volvió a encender las luces del Teatro San Martín

9/8, 08:18 a. m.
En una jornada histórica, Pergamino volvió a encender las luces del Teatro San Martín
2

La cultura toma la ciudad: todo lo que ofrece Pergamino este fin de semana

13/8, 03:33 p. m.
La cultura toma la ciudad: todo lo que ofrece Pergamino este fin de semana
3

Ricardo Mollo será distinguido como Ciudadano Ilustre en la apertura del Teatro San Martín

7/8, 11:52 a. m.
Ricardo Mollo será distinguido como Ciudadano Ilustre en la apertura del Teatro San Martín
4

El Teatro San Martín suma nuevas propuestas para los próximos días

10/8, 01:30 p. m.
El Teatro San Martín suma nuevas propuestas para los próximos días
5

Mora Godoy hizo vibrar al Teatro San Martín con una noche de tango y excelencia

9/8, 08:21 a. m.
Mora Godoy hizo vibrar al Teatro San Martín con una noche de tango y excelencia

La puesta propone así recuperar el particular universo creado por Pavlovsky, donde el teatro dentro del teatro se convierte en un espacio para abordar, con una mirada crítica y sensible, distintas problemáticas que atraviesan a la sociedad.

La obra tuvo su estreno en 2017, en la antigua sala de Habemus Theatrum, donde alcanzó una muy buena recepción del público. Posteriormente, la producción realizó funciones en distintas ciudades de la región, entre ellas Rojas, Colón y San Nicolás.

Publicidad

Seguí leyendo

Urquiza se prepara para recibir a La Muni en tu Pueblo
Pergamino

Urquiza se prepara para recibir a La Muni en tu Pueblo

En esta nueva presentación, el elenco está integrado por Neme Carenzo y Lorena Clavellino, con dirección de Fabricio Sceglio y producción de Hacemos Teatro Pergamino.

El equipo artístico se completa con Laura Riera en fotografía; Facu Cruz en diseño de luces; Bernarda Funes en diseño y realización de vestuario; y Comunicar Cultura en diseño gráfico y comunicación.

Publicidad

Con tres únicas funciones programadas, “Rojos Globos Rojos” propone reencontrarse con personajes entrañables y con una obra que mantiene vigente su capacidad de interpelar al público desde el humor, la ironía y la reflexión.

pergaminoJosé Neme CarenzoHabemus TheatrumRojos globos rojos
WhatsAppXFacebook

Comentarios

🔓

Desbloqueá los comentarios

Hacete socio LO365 y sumate a la conversación.

Hacete socioYa tengo cuenta

Cargando comentarios...