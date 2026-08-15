San Patricio: 100 años de fe, historia y comunidad en Alfonzo

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La comunidad de Alfonzo se prepara para celebrar el centenario de la Capilla San Patricio, un templo ligado a la inmigración irlandesa y a la historia local. El festejo central será el domingo 30 de agosto.

La Comisión Organizadora del Centenario de la Capilla San Patricio de Alfonzo transita la recta final de los preparativos para una celebración que reunirá a toda la comunidad en torno a uno de los símbolos religiosos e históricos más importantes de la localidad.

Inaugurada en 1926, la capilla cumple este año 100 años. Su historia está estrechamente vinculada con la presencia de inmigrantes irlandeses en Alfonzo, quienes tuvieron un papel fundamental en el desarrollo de la comunidad. Entre ellos se destacó la familia Kearney, que donó los terrenos destinados a la construcción del templo y también a la escuela que lleva su nombre.

San Patricio, patrono de Irlanda, es además el santo patrono de Alfonzo, una identidad que se mantiene viva a través de las generaciones.

Preparativos y memoria colectiva Desde comienzos de año, vecinos y miembros de la comunidad trabajan en la recopilación de fotografías, documentos, testimonios y recuerdos relacionados con la capilla y quienes fueron parte de su historia.

Durante junio y julio se desarrollaron distintas celebraciones litúrgicas, con convocatorias dirigidas a catequistas, matrimonios y grupos de la comunidad, que tuvieron una muy buena respuesta.

Como parte de esta recuperación de la memoria, actualmente se ultiman los detalles de una revista conmemorativa y un video institucional, que reunirán parte de la historia de estos primeros cien años.

La celebración central El acto principal tendrá lugar el domingo 30 de agosto. A las 10:30, se celebrará la Santa Misa, que será presidida por Monseñor Hugo Santiago, en acción de gracias por las bendiciones recibidas a lo largo de este siglo.

La celebración será también una oportunidad para recordar especialmente a los fundadores de la capilla, aquellos pioneros que hicieron posible la construcción del templo, y a todas las personas que, durante estos 100 años, contribuyeron a conservarlo y mantener viva su misión.

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Luego de la celebración religiosa, el festejo continuará con un almuerzo en la sede del Club Argentino S. y D. Allí se proyectará el video institucional, se presentará la revista del centenario, habrá fotografías y un espectáculo musical para compartir la jornada.

Una herencia irlandesa que sigue presente La inmigración irlandesa dejó una profunda huella en Alfonzo. Además de su aporte a la construcción de la capilla y la escuela, su tradición continúa siendo celebrada por la comunidad.

Desde hace ocho años, vecinos de la localidad organizan un festival en honor a San Patricio, donde confluyen música, danza, arte, gastronomía y tradiciones irlandesas.

El centenario de la capilla representa así mucho más que una fecha religiosa: es el reconocimiento a 100 años de fe, trabajo, identidad y pertenencia, construidos por varias generaciones de habitantes de Alfonzo.

Las tarjetas para el almuerzo podrán reservarse hasta el 22 de agosto, fecha en la que deberá confirmarse la cantidad total de comensales. La Comisión Organizadora invita a participar a toda la comunidad y a quienes, por sus raíces, trabajos, deportes o afectos, mantienen un vínculo con Alfonzo.