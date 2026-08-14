Suicidio en Pergamino: un hombre de 42 años atentó contra su vida en un momento anímico de extrema vulnerabilidad

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Policiales

El sujeto atravesaba un profundo malestar que no pudo superar a pesar de la contención familiar.

Un hombre de 42 años murió en Pergamino luego de quitarse la vida en la habitación de la casa de su madre, donde se había instalado tras una separación de pareja. El hecho fue constatado por familiares y personal médico, mientras que la Justicia intervino para determinar las circunstancias del suicidio en Pergamino.

El episodio se produjo durante la noche del jueves y tomó conocimiento personal policial a partir del ingreso del sujeto al Hospital Interzonal General de Agudos San José, trasladado por familiares que solicitaron asistencia médica luego de encontrarlo inconsciente en una habitación del domicilio.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el hombre había mantenido una discusión con su pareja y, a partir de la ruptura, había decidido trasladarse temporalmente a la vivienda de su madre.

Según el relato aportado por los familiares ante los investigadores, la progenitora ingresó posteriormente a la habitación y encontró a su hijo sin signos vitales. Ante la situación, se solicitó asistencia y el hombre fue trasladado al nosocomio local, donde el médico de guardia constató el fallecimiento.

La intervención judicial permitió disponer las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del suicidio en Pergamino. En ese marco se realizó la autopsia, cuyo resultado determinó que la causa de muerte fue una anoxia provocada por asfixia mecánica.

La investigación quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 3 del Departamento Judicial de Pergamino. La actuación se inició como consecuencia del fallecimiento y contempla las pericias y diligencias habituales destinadas a determinar cómo se produjo el episodio.

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Por tratarse de una muerte autoinfligida, resulta importante evitar la difusión de detalles innecesarios sobre el mecanismo utilizado, especialmente cuando pueden contribuir a generar efectos de imitación. El abordaje periodístico procura poner el foco en el contexto del caso y en la posibilidad de acceder a asistencia profesional ante situaciones de extrema vulnerabilidad emocional.

Atención ante una crisis En Pergamino, el Hospital San José dispone de atención vinculada con la salud mental a través de la guardia y de consultas ambulatorias, con profesionales capacitados en psicología y psiquiatría.

La recomendación ante una situación de crisis emocional, pensamientos suicidas o riesgo para una persona cercana es solicitar asistencia profesional de manera inmediata y evitar que quien atraviesa ese momento permanezca solo. La intervención temprana de familiares, allegados y equipos especializados puede resultar determinante.