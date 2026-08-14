Ramallo: Vuelco de un camión con dióxido de carbono, operativo preventivo durante horas

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Un camión que transportaba dióxido de carbono volcó en Ramallo y generó un amplio operativo de seguridad que se extendió hasta la madrugada.

14 de agosto de 2026 a las 10:08 a. m.

14 de agosto de 2026 a las 10:08 a. m.

Un camión de gran porte que transportaba dióxido de carbono volcó durante la tarde del miércoles en Ramallo y terminó en una cuneta, lo que obligó a desplegar un amplio operativo preventivo. El conductor fue trasladado al Hospital José María Gomendio, donde constataron que presentaba lesiones leves, mientras que no se detectaron pérdidas en la carga.

Vuelco de un camión en avenida Mitre El siniestro ocurrió alrededor de las 19:45 en la intersección de avenida Mitre y Héroes Ramallenses. Según se informó, el conductor realizaba una maniobra para girar cuando perdió el control del vehículo y terminó volcando.

Como consecuencia del impacto, el chofer sufrió distintos golpes y fue trasladado al Hospital José María Gomendio. Luego de ser asistido, se confirmó que las lesiones eran leves y no revestían gravedad.

La presencia de dióxido de carbono en la carga obligó a extremar las medidas de prevención. En una primera intervención, Bomberos Voluntarios de Ramallo inspeccionaron el rodado y verificaron tanto el estado de la unidad como las condiciones de la carga.

Tras la revisión, se confirmó que no había pérdidas de dióxido de carbono, por lo que los bomberos regresaron inicialmente a la base.

Operativo de Defensa Civil y Bomberos en Ramallo Pese a que no se detectaron fugas, las características de la carga y la necesidad de retirar el camión hicieron que se mantuviera un dispositivo preventivo durante varias horas.

En el lugar trabajaron integrantes de la Guardia Urbana de Ramallo (GUR), Guardia Preventiva y Defensa Civil, bajo la coordinación de su director, Eduardo Izaurralde.

La situación requirió además adoptar medidas especiales mientras se preparaban las tareas de descarga y trasvase del dióxido de carbono. Como precaución, desde Defensa Civil se comunicó a los vecinos de la zona que permanecieran dentro de sus viviendas junto con sus mascotas mientras se desarrollaban los trabajos.

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El procedimiento también implicó la coordinación con la cooperativa Coospral, que llevó adelante maniobras de desenergización en el sector para generar condiciones seguras para la intervención. Las tareas fueron organizadas para evitar afectar el suministro eléctrico de la localidad de El Paraíso.

Trasvase del dióxido de carbono y retiro del camión Pasadas las 20:30, Defensa Civil, la GUR y Guardia Preventiva permanecían en el lugar a la espera de dos camiones cisterna enviados por la empresa propietaria de la carga.

Una vez que arribaron las unidades, comenzaron las tareas de trasvase del dióxido de carbono, un procedimiento necesario antes de poder retirar el vehículo siniestrado. Para completar la remoción también fue necesaria la utilización de grúas.

El operativo se extendió durante varias horas y finalmente, alrededor de la 1 de la madrugada, el camión pudo ser retirado de la cuneta.

Durante toda la etapa de remoción se mantuvo una guardia de Bomberos de Ramallo en el lugar, acompañando las tareas y preparada para intervenir ante cualquier eventualidad.