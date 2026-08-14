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San Pedro: Hospital Ruffa advirtió que no realiza ni autoriza la venta de rifas para comprar insumos

El Municipio de San Pedro pidió a los vecinos no comprar bonos ofrecidos por personas no autorizadas y recordó que toda campaña oficial se canaliza únicamente a través de la Cooperadora.

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14 de agosto de 2026 a las 09:36 a. m.
San Pedro: Hospital Ruffa advirtió que no realiza ni autoriza la venta de rifas para comprar insumos

La Dirección del Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa y la Secretaría de Salud de San Pedro emitieron un comunicado para alertar a la comunidad sobre la circulación de una supuesta venta de rifas destinada a la compra de insumos médicos. Las autoridades aclararon que esa iniciativa no fue autorizada y solicitaron extremar las precauciones.

El Hospital Ruffa desmintió una supuesta campaña de rifas

La advertencia surgió luego de que se conocieran versiones sobre personas que recorrían las instalaciones del centro de salud ofreciendo números de una presunta rifa en nombre del hospital. Frente a esta situación, la Dirección del establecimiento y la Secretaría de Salud aclararon que la institución no impulsa ni respalda ninguna campaña de este tipo.

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Desde el municipio señalaron que el uso del nombre del Hospital Municipal Dr. Emilio Ruffa para solicitar dinero o vender bonos carece de autorización oficial y pidieron a la población no realizar aportes económicos por esa vía.

La Cooperadora es el único canal oficial para colaborar

Las autoridades recordaron que cualquier iniciativa solidaria o campaña de recaudación destinada a beneficiar al hospital se organiza exclusivamente a través de la Cooperadora, organismo encargado de canalizar el apoyo de la comunidad y garantizar la transparencia en el destino de los fondos.

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Por ese motivo, recomendaron desconfiar de cualquier propuesta que no provenga de los canales institucionales y verificar siempre la autenticidad de las campañas antes de efectuar pagos o adquirir rifas.

Recomiendan consultar ante cualquier situación sospechosa

Desde la Secretaría de Salud insistieron en que, ante cualquier duda sobre actividades vinculadas al Hospital Ruffa, los vecinos deben comunicarse directamente con las autoridades del establecimiento o con la Cooperadora.

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El objetivo de la advertencia es evitar posibles engaños y proteger tanto a la comunidad como a la institución sanitaria, garantizando que toda colaboración destinada al hospital se realice por los mecanismos oficiales y autorizados.

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