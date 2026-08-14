Juicio por jurados: condenaron por unanimidad al padre acusado de abusar sexualmente de su hijo

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Los doce ciudadanos lo declararon culpable tras cinco jornadas. El fallo corresponde al abuso sexual simple agravado por vínculo y será argumentado por Burrone.

El juicio por jurados concluyó este viernes con una condena unánime contra el padre acusado de abusar sexualmente de su hijo. Los doce integrantes del cuerpo ciudadano deliberaron durante una hora y veinte minutos y coincidieron en declararlo culpable del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo.

Condena El veredicto fue conocido durante la tarde de este viernes en la sala de audiencias del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Pergamino, luego de cinco jornadas de debate oral en las que las partes expusieron ante los ciudadanos la prueba reunida durante la investigación.

Los doce integrantes del jurado popular coincidieron en que el acusado debía ser condenado por encontrarlo responsable del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo, en razón de la relación entre el imputado y el menor.

La deliberación demandó una hora y veinte minutos. Una vez alcanzada la decisión unánime, el resultado fue comunicado en la sala de audiencias ante el juez Guillermo Burrone, quien estuvo a cargo de la conducción del proceso.

El acusado es un sujeto de 37 años, oriundo de Rosario, quien permanece detenido en una unidad penal provincial. Durante cada jornada del juicio fue trasladado bajo custodia del Servicio Penitenciario Bonaerense hasta los Tribunales pergaminenses para participar de las audiencias.

Cinco jornadas de debate oral El proceso oral se desarrolló durante una semana y contó con la participación de doce ciudadanos titulares y seis suplentes del Departamento Judicial Pergamino, con integrantes de Pergamino y Colón. El cuerpo fue conformado con mayores de 21 años y paridad de género.

A lo largo de las cinco jornadas se incorporaron testimonios, pericias y distintos elementos vinculados con la investigación. La acusación estuvo a cargo del fiscal Nelson Mastorchio, con la participación de la instructora judicial María José Suárez, mientras que el abogado Maximiliano Brajer intervino como representante de la querella.

La defensa del acusado estuvo a cargo de la abogada Georgina Tolosa, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, quien durante el debate sostuvo una interpretación diferente respecto de los hechos investigados.

Uno de los ejes planteados por la defensa estuvo relacionado con el conflicto existente entre los adultos y con las circunstancias familiares que rodearon la denuncia. La estrategia procuró cuestionar la hipótesis de la acusación y sostener que los elementos incorporados al proceso no permitían vincular a su asistido con el delito atribuido.

Prueba ante los ciudadanos Durante las jornadas del martes y miércoles se produjo principalmente la declaración de testigos y peritos propuestos por la Fiscalía y la querella. Entre los testimonios incorporados estuvieron aquellos vinculados con el entorno familiar del niño y con diferentes circunstancias relacionadas con la investigación.

Uno de los momentos relevantes del debate estuvo relacionado con la declaración del menor mediante el mecanismo de Cámara Gesell. Ante el jurado popular fue exhibido el registro audiovisual de aquella entrevista, realizada durante la etapa investigativa con los recaudos establecidos para la intervención de niños en procesos relacionados con delitos contra la integridad sexual.

La madre del niño también prestó declaración ante los ciudadanos y respondió las preguntas formuladas por las partes. Su testimonio estuvo vinculado con las circunstancias que rodearon el inicio de la denuncia, la dinámica familiar y el contacto que el menor mantenía con su padre.

Durante la jornada del jueves, en tanto, declararon personas y profesionales propuestos por la defensa. Sus intervenciones estuvieron orientadas a aportar elementos destinados a cuestionar la reconstrucción de los hechos planteada por la acusación.

También fueron abordadas actuaciones realizadas durante la etapa de instrucción, junto con procedimientos, evaluaciones y conclusiones que habían sido incorporados al expediente antes de la llegada del caso al debate oral.

Acusación y defensa La Fiscalía y la querella sostuvieron durante todo el proceso la hipótesis incriminatoria y procuraron demostrar ante los integrantes del jurado que la prueba reunida permitía atribuir responsabilidad penal al acusado.

El fiscal Nelson Mastorchio y el abogado querellante Maximiliano Brajer expusieron sus argumentos en representación de sus respectivas partes, mientras que la instructora judicial María José Suárez participó del proceso desde el Ministerio Público.

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Del otro lado, la abogada Georgina Tolosa cuestionó la versión sostenida por la acusación y planteó que la denuncia debía analizarse dentro del contexto de la relación entre los adultos y de las circunstancias familiares existentes.

La confrontación de ambas posiciones atravesó las cinco jornadas de debate y quedó finalmente sometida a la valoración de los doce ciudadanos que integraron el jurado.

Veredicto Antes de la deliberación, el juez Guillermo Burrone impartió las instrucciones correspondientes al cuerpo ciudadano y explicó las pautas que debían ser consideradas para arribar al veredicto.

Los jurados se retiraron luego a la sala de deliberación para analizar la prueba producida durante las audiencias. Cada integrante debía emitir su voto respecto de la culpabilidad o no culpabilidad del acusado, de acuerdo con las reglas propias del juicio por jurados.

La deliberación se extendió durante una hora y veinte minutos. Finalmente, los doce ciudadanos alcanzaron una decisión coincidente y el veredicto fue condenatorio por unanimidad.

La resolución se produjo después de que el jurado escuchara durante cinco jornadas las posiciones contrapuestas de la acusación y la defensa y tuviera acceso a los distintos testimonios, pericias y elementos incorporados al debate.

Próxima etapa del proceso Conocido el veredicto condenatorio, el proceso ingresará ahora en una nueva instancia. De acuerdo con lo planteado durante el debate, la Fiscalía y la querella dispondrán de 72 horas durante la próxima semana para presentar las pruebas destinadas a argumentar la condena ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1.

El juez Guillermo Burrone deberá cumplir posteriormente con la argumentación del fallo condenatorio, tomando como base la calificación penal determinada por unanimidad por los integrantes del jurado popular y las pruebas presentadas durante el debate.

La decisión de los ciudadanos constituye así el cierre de la etapa central del juicio oral y marca el paso hacia las actuaciones posteriores vinculadas con la resolución judicial.

Un proceso atravesado por el vínculo familiar El caso tuvo como eje una relación familiar iniciada en Rosario y que continuó luego de la separación de la pareja. La madre del niño, oriunda de Pergamino, regresó posteriormente a esta ciudad junto con su hijo y ambos continuaron aquí su vida cotidiana.

En ese contexto se estableció un régimen de comunicación para que el progenitor mantuviera contacto periódico con el menor. Según la acusación, durante algunas de esas visitas parentales se habrían producido los episodios denunciados.

La investigación se inició a partir de manifestaciones que el niño habría realizado a su madre y que posteriormente fueron abordadas mediante mecanismos especiales previstos para situaciones en las que aparecen involucrados menores de edad.

La defensa, en cambio, sostuvo desde el comienzo del proceso una interpretación diferente sobre el origen y las circunstancias de la denuncia.