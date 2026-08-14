El Estadio San Nicolás recibirá una jornada con los tres seleccionados nicoleños de fútbol
El miércoles 19 de agosto, los seleccionados Sub-13, Sub-15 y mayor de San Nicolás jugarán sus revanchas en el Estadio San Nicolás con el objetivo de avanzar de fase.
El próximo miércoles 19 de agosto será una fecha especial para el fútbol de San Nicolás. El Estadio San Nicolás albergará los compromisos de los seleccionados Sub-13, Sub-15 y mayor, que afrontarán encuentros decisivos con la ilusión de avanzar en sus respectivos certámenes.
Los seleccionados juveniles buscarán sellar la clasificación ante La Plata
Los representativos Sub-13 y Sub-15 disputarán los partidos de vuelta correspondientes al Torneo de Selecciones Juveniles de la Región Bonaerense Norte frente a La Plata, luego de obtener resultados favorables en condición de visitante. En la categoría Sub-13, San Nicolás dio un paso importante al imponerse por 2 a 1 en el encuentro de ida. Los goles del conjunto nicoleño fueron convertidos por Benicio Acosta y Juan Córdoba, resultado que le permitirá afrontar la revancha con una mínima ventaja y la posibilidad de definir la serie como local. En tanto, el seleccionado Sub-15 igualó 2 a 2 en La Plata en un duelo muy parejo. Benjamín Fernández Viña y Aquiles Zalazar marcaron para San Nicolás, mientras que Gino Ayala, en contra, y Gonzalo Eseiza anotaron para el conjunto platense. Con la serie completamente abierta, la clasificación se definirá en el Estadio San Nicolás.
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Copa País: San Nicolás y San Pedro definirán el pase a la próxima ronda
La actividad continuará con el compromiso del seleccionado mayor dirigido por Néstor Octaviano, que volverá a enfrentarse a San Pedro por la Copa País. El partido de ida, disputado en el Estadio Municipal de San Pedro, terminó empatado 2 a 2. El equipo nicoleño logró revertir el marcador durante el segundo tiempo gracias a los goles de Fausto Campiotti y Julio Luque, aunque el conjunto sampedrino consiguió la igualdad en los minutos finales. Con ese resultado, la clasificación quedó totalmente abierta y el vencedor del encuentro del miércoles avanzará a la siguiente instancia del certamen, donde ya espera el seleccionado de Chacabuco.
El Estadio San Nicolás será escenario de una jornada histórica para el fútbol local
La programación reunirá en una misma jornada a las tres categorías representativas del fútbol nicoleño, un hecho que genera gran expectativa entre jugadores, cuerpos técnicos e hinchas. El Estadio San Nicolás, con capacidad para aproximadamente 25.000 espectadores, volverá a convertirse en el epicentro del deporte regional al recibir una triple jornada de definiciones que promete emociones desde los encuentros juveniles hasta el cierre con el seleccionado mayor. Resultados de los partidos de ida Sub-13: La Plata 1 - San Nicolás 2. Sub-15: La Plata 2 - San Nicolás 2. Copa País (Mayores): San Pedro 2 - San Nicolás 2. Las tres revanchas se disputarán el miércoles 19 de agosto, en una jornada que concentrará la atención del fútbol regional y que puede marcar un nuevo paso adelante para los seleccionados de San Nicolás.