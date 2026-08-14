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Copa País: San Pedro empató con San Nicolás y definirá la clasificación como visitante

La selección sampedrina igualó 2 a 2 en el partido de ida de la Copa País 2026 y buscará el pase a la próxima ronda la semana próxima en San Nicolás.

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14 de agosto de 2026 a las 06:46 p. m.
Copa País: San Pedro empató con San Nicolás y definirá la clasificación como visitante

La selección de San Pedro comenzó su participación en la Copa País 2026 de fútbol con un empate 2 a 2 frente a San Nicolás, en el Estadio Municipal Don José de San Martín. En un encuentro equilibrado y con emociones hasta el final, la serie quedó abierta y el clasificado se definirá en el partido de vuelta.

San Pedro y San Nicolás protagonizaron un duelo intenso por la Copa País

El encuentro marcó el inicio del certamen nacional para ambas selecciones y contó con un buen marco de público en San Pedro. Durante gran parte del partido, el conjunto local mostró mayor protagonismo y generó las situaciones más claras, aunque no logró sostener la ventaja.

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Cuando se terminaba la primera etapa, Fabricio Saccá abrió el marcador para el equipo dirigido por Andrés Franzoia, premiando el dominio que había mostrado el conjunto sampedrino durante los primeros 45 minutos.

Los goles del complemento dejaron la serie completamente abierta

En la segunda mitad, San Nicolás aprovechó algunas desatenciones defensivas del local y dio vuelta el resultado. Fausto Campiotti marcó el empate a los 23 minutos y, nueve minutos más tarde, Julio Luques puso en ventaja al equipo nicoleño.

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Sin embargo, San Pedro reaccionó en el tramo final del encuentro. A los 38 minutos del complemento, Santiago Rodríguez ejecutó un córner que terminó convirtiéndose en un gol olímpico, estableciendo el definitivo 2 a 2 y desatando el festejo de los hinchas locales.

Con este resultado, ninguno de los dos equipos obtuvo ventaja en la serie y todo se resolverá en el encuentro de vuelta.

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Cuándo se juega la revancha entre San Pedro y San Nicolás

La edición 2026 de la Copa País se disputa bajo un formato de eliminación directa, por lo que el próximo partido será decisivo. La revancha se jugará la semana próxima en San Nicolás y el ganador avanzará a la siguiente instancia del certamen nacional.

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Síntesis del partido

San Pedro 2: Elías Salomón; Nicolás Dettler, Matías Saccá, Nicolás Valles, Braian Soto; Braian Moreno, Fabricio Macelli, Joaquín Biain; Santiago Rodríguez; Fabricio Saccá y Eugenio Cardozo. DT: Andrés Franzoia.

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San Nicolás 2: Tomás Mastroiani; Ricardo Saavedra, Hernán Ansaloni, Alejo Galván, Facundo Calaggio; Mirko Lenahrdt, Fausto Campiotti, Guido Reynoso; Guido Demergasso, Juan Anastasio y Guido Gómez. DT: Néstor Octaviano.

Goles: Fabricio Saccá (42' PT) para San Pedro; Fausto Campiotti (23' ST) y Julio Luques (32' ST) para San Nicolás; Santiago Rodríguez (38' ST) para San Pedro.

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Árbitro: Juan Muñoz (Arrecifes).

Estadio: Municipal Don José de San Martín, San Pedro.

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