San Nicolás: Paro de colectivos, la UTA anunció una medida de fuerza para este viernes en todo el interior

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San Nicolás

La UTA confirmó un paro de colectivos por 24 horas para este viernes 14 de agosto tras fracasar la negociación salarial. La medida alcanzará a los servicios urbanos e interurbanos del interior del país.

El transporte público de pasajeros podría verse afectado este viernes 14 de agosto en gran parte del interior del país, incluyendo San Nicolás, luego de que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunciara un paro de 24 horas tras no lograr un acuerdo salarial con las cámaras empresarias. La medida fue comunicada al finalizar una nueva audiencia paritaria desarrollada en la Secretaría de Trabajo de la Nación.

Paro de colectivos: por qué la UTA decidió la medida de fuerza La decisión fue adoptada luego de más de 90 días de negociaciones sin avances entre la UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), que representa a las empresas de transporte de corta y media distancia del interior del país.

Desde el gremio sostuvieron que los trabajadores continúan perdiendo poder adquisitivo mientras las empresas no presentaron una propuesta concreta de actualización salarial. Además, remarcaron que ya existe un acuerdo para los choferes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), situación que todavía no se replicó para el resto de las provincias.

En ese contexto, la organización sindical resolvió convocar a un paro de actividades durante 24 horas, que comenzará a las 00:00 del viernes 14 de agosto y alcanzará a todas las empresas comprendidas en la negociación paritaria del interior.

Las empresas pidieron la conciliación obligatoria Tras el anuncio del paro, la FATAP solicitó formalmente a la Secretaría de Trabajo de la Nación que dicte la conciliación obligatoria prevista en la Ley 14.786 para evitar la interrupción del servicio.

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Hasta el momento no hubo una resolución oficial, aunque se espera que el Gobierno nacional defina en las próximas horas si interviene para suspender la medida y reanudar las negociaciones entre las partes.

Si la conciliación obligatoria es dictada antes del inicio de la protesta, la UTA deberá dejar sin efecto el paro mientras continúan las conversaciones salariales.

Cómo impactará el paro de colectivos en el interior del país De concretarse la medida de fuerza, no habrá servicios de colectivos urbanos ni de media distancia durante toda la jornada del viernes en las ciudades alcanzadas por la negociación, entre ellas San Nicolás y otros importantes centros urbanos del interior.