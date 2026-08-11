> San Nicolás: UOCRA reclama una recomposición salarial en Ternium ante la negativa de Techint

San Nicolás

Trabajadores de la construcción entregaron un petitorio a Ternium y advirtieron sobre posibles medidas de fuerza por salarios y contratos.

Trabajadores de la UOCRA que prestan servicios para Techint en la planta General Savio de Ternium, en la ciudad de San Nicolás, realizaron este lunes una interrupción de tareas para presentar un petitorio en el que reclaman una recomposición salarial. El conflicto se suma a la incertidumbre por el vencimiento del contrato vigente el próximo 20 de septiembre.

Reclamo salarial de UOCRA en la planta General Savio La medida fue impulsada por operarios nucleados en la UOCRA que cumplen funciones en la planta siderúrgica General Savio. Durante la mañana suspendieron momentáneamente sus actividades para acercarse a las oficinas de Ternium y entregar un documento en el que solicitan la apertura de una instancia de diálogo para resolver el conflicto salarial.

Según explicó Matías Balliriain, secretario de la comisión interna del gremio y delegado de Techint, el pedido responde a la falta de actualización de los valores establecidos en contratos firmados hace cuatro años.

El dirigente sostuvo que la empresa contratista rechazó el pago de una recomposición que contemple la evolución de los salarios durante ese período, por lo que ahora buscan que Ternium intervenga para encontrar una solución.

Incertidumbre por el vencimiento del contrato con Techint Además del reclamo económico, los trabajadores manifestaron su preocupación por la continuidad laboral. El contrato vigente entre Techint y Ternium finalizará el próximo 20 de septiembre, lo que genera incertidumbre entre quienes desempeñan tareas en la planta.

Mientras tanto, representantes sindicales mantienen reuniones con directivos de la empresa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para intentar destrabar la negociación. Desde el gremio advirtieron que, si no obtienen respuestas favorables, podrían avanzar con medidas de fuerza y movilizaciones.

Seguí leyendo Región San Pedro: Los padres de Fidelina contaron cómo fue el trágico accidente que terminó con la vida de su hija

Balliriain señaló que uno de los temores es que, además de no reconocer la recomposición salarial, se produzca el cese de contratos al finalizar el vínculo comercial.

La diferencia salarial con otras plantas alimenta el conflicto Desde la UOCRA remarcaron que uno de los principales puntos de discusión es la diferencia entre la grilla salarial nacional y la aplicada en otras empresas de la región.

Como ejemplo, indicaron que en Sidersa rige una escala salarial local superior, que permite a trabajadores con funciones similares percibir ingresos significativamente más altos. Según datos aportados por el gremio, un operario de Techint cobra actualmente alrededor de 650.000 pesos por quincena, mientras que en Sidersa esa cifra supera el millón de pesos.

Para los representantes sindicales, esa brecha salarial evidencia la necesidad de revisar los valores actuales y avanzar en una recomposición que equipare las condiciones de los trabajadores que desarrollan tareas en la planta General Savio.