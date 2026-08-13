San Nicolás: A partir de hoy jueves aumenta el boleto de colectivo

San Nicolás

Desde la medianoche del 13 de agosto rige un nuevo cuadro tarifario para el transporte urbano e interurbano. También aumentan los recorridos hacia las localidades del partido.

El transporte público de pasajeros en San Nicolás tendrá un nuevo incremento tarifario a partir de la medianoche de este jueves 13 de agosto. La actualización alcanza tanto a las líneas urbanas como a los servicios que unen la ciudad cabecera con distintas localidades del partido, de acuerdo con el cuadro de tarifas informado por la empresa EVHSA.

Los usuarios del transporte público de San Nicolás deberán afrontar un nuevo aumento en el valor del boleto desde este jueves 13 de agosto. La actualización tarifaria, comunicada por la empresa EVHSA, comenzará a regir a partir de las 0:00 y abarcará tanto los recorridos urbanos como los servicios que conectan la ciudad con las distintas localidades del partido.

El incremento impactará en miles de pasajeros que utilizan diariamente el colectivo para trasladarse por motivos laborales, educativos, comerciales y de salud. Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, todas las líneas alcanzadas por el cuadro tarifario aplicarán los valores actualizados.

Nuevo cuadro tarifario para los colectivos de San Nicolás Entre las principales modificaciones, el boleto para viajar desde San Nicolás hacia La Emilia, Campos Salles o Villa Esperanza tendrá un costo de $2.078,31. En tanto, quienes se desplacen hasta General Rojo deberán abonar $2.538,52.

Los recorridos de mayor distancia también registran una suba. Los viajes con destino a Erézcano y Conesa pasarán a costar $3.251,07, reflejando la actualización aplicada a los servicios interurbanos que presta la empresa.

Además, el cuadro contempla tarifas diferenciadas para otros trayectos dentro del partido, de acuerdo con la distancia recorrida y las características de cada servicio.

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Cuánto costará el boleto estudiantil El nuevo esquema tarifario también modifica el valor del boleto destinado a los estudiantes. Desde este jueves, el pasaje para escolares tendrá un costo de $789,74, beneficio utilizado diariamente por alumnos de distintos niveles educativos que viajan hacia escuelas e instituciones de la ciudad.

La actualización forma parte de la revisión periódica de las tarifas del transporte público y alcanza a todos los servicios incluidos dentro del sistema operado por EVHSA.

Desde cuándo rigen las nuevas tarifas del transporte Las nuevas tarifas comenzarán a aplicarse desde la medianoche del jueves 13 de agosto. A partir de ese momento, todos los colectivos comprendidos en el cuadro tarifario cobrarán los nuevos valores establecidos para cada recorrido.