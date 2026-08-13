> El oriundo de la ciudad de Rojas Kevin Silva, figura del triunfo de Montevideo City Torque

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El defensor rojense fue titular y tuvo una destacada actuación en la victoria por 1 a 0 ante Tigre, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El futbolista oriundo de la ciudad de Rojas Kevin Silva tuvo una actuación destacada en el importante triunfo de Montevideo City Torque, que se impuso 1 a 0 frente a Tigre en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El defensor fue titular, cumplió una sólida tarea en el fondo y fue parte fundamental del equipo uruguayo que logró mantener el arco en cero.

Kevin Silva, protagonista en una noche importante Para el jugador nacido en Rojas, el encuentro representó una nueva oportunidad de mostrarse en una competencia internacional y respondió con una actuación que fue valorada dentro del funcionamiento de Montevideo City Torque.

Silva ocupó su lugar en la defensa y se destacó especialmente por su concentración y seguridad a lo largo del partido. Frente a un rival argentino que buscó generar situaciones y hacerse fuerte en condición de local, el conjunto uruguayo consiguió sostener el resultado y terminó llevándose una victoria que puede resultar determinante para la definición de la serie.

El 1 a 0 le permitió a Montevideo City Torque quedarse con una ventaja mínima, pero importante, de cara al encuentro de vuelta. En ese contexto, el trabajo de la última línea tuvo un papel central y el defensor rojense fue uno de los futbolistas que contribuyó a que el equipo pudiera terminar el encuentro sin recibir goles.

El camino de Kevin Silva desde Rojas al fútbol internacional La trayectoria de Kevin Silva tiene sus raíces en el fútbol rojense. El defensor surgió de Jorge Newbery, institución en la que comenzó a desarrollar su carrera y desde donde fue dando pasos hacia estructuras de mayor exigencia.

Con el correr de los años, su recorrido también incluyó experiencias en Rosario Central y Alvarado, etapas que le permitieron sumar formación y competencia antes de continuar su carrera fuera del país.

Su llegada al fútbol uruguayo significó un nuevo desafío profesional y la posibilidad de competir en torneos de alcance continental. La participación con Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana representa, en ese sentido, otro capítulo importante para un jugador que continúa construyendo su carrera en el fútbol profesional.

La presencia de Silva en una instancia como los octavos de final también genera especial atención en Rojas, donde su evolución es seguida de cerca por quienes conocen sus primeros pasos dentro de la actividad.

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Montevideo City Torque busca meterse entre los ocho mejores Con la victoria obtenida ante Tigre, Montevideo City Torque quedó en una posición favorable para afrontar el partido de vuelta de los octavos de final. El equipo uruguayo sabe que todavía resta jugar un encuentro y que la diferencia conseguida en la ida es corta, por lo que deberá volver a mostrar solidez defensiva para intentar cerrar la clasificación.

El conjunto de Montevideo tendrá ahora la responsabilidad de sostener la ventaja y aprovechar la condición de local en el segundo partido. Para ello, la seguridad mostrada en la primera presentación será uno de los aspectos que el equipo buscará repetir.

En ese objetivo, Kevin Silva aparece como una de las piezas importantes de la defensa. Su actuación ante Tigre permitió al equipo comenzar la serie con el arco en cero y afrontar la revancha con la posibilidad de avanzar a los cuartos de final.

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La serie se definirá la próxima semana en Uruguay. Montevideo City Torque intentará hacer valer el triunfo conseguido en el primer encuentro, mientras que Tigre deberá buscar revertir la historia para continuar en la competencia.

Para Silva, además, será otra oportunidad de seguir sumando experiencia en el plano internacional y consolidarse como una alternativa importante en la defensa del conjunto uruguayo. El rojense ya dejó su sello en el primer capítulo de la serie y ahora buscará completar el trabajo con una nueva actuación que permita a su equipo avanzar en la Copa Sudamericana.